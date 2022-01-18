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Зеленский назвал хитрость, которую Путин может использовать для вторжения в Украину

Президент обеспокоен тем, что РФ продолжает массовую раздачу паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

сегодня, 07:27
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия не прекращает раздавать на украинской территории, которая находится временно под российской оккупацией, раздавать паспорта граждан Российской Федерации. Речь идёт о выдаче российских паспортов гражданам так называемых "ДНР" и "ЛНР". Потом эту хитрость Москва может использовать, как повод для вторжения под видом защиты русских в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с американскими сенаторами.

Зеленский назвал хитрость, которую Путин может использовать для вторжения в Украину

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства сообщил, что Москва продолжает активную кампанию по паспортизации украинских граждан в ОРДЛО. По мнению президента, все это делается для того, чтобы появился повод для эскалации под видом "защиты российских граждан".

Отметим, Москва активизировалась в вопросе выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО в 2021 году, накануне выборов в Госдуму РФ. Тогда начался активно обсуждаться вопрос о том, что Кремль хочет задействовать украинских граждан в общероссийских выборах, чтобы закрепить победу провластной политической силы "Единая Россия". После окончания выборов процесс выдачи российских паспортов на Донбассе несколько замедлился. Но теперь он снова активизировался. Личная инициатива Путина состоит в том, чтобы украинцы могли получать российские паспорта по упрощенной процедуре. 

Читайте также на портале "Комментарии" – в правительстве дали совет украинцам, которые получили паспорта РФ, намекнув, что те совершили большую ошибку и теперь могут лишиться привилегий в Украине. Выдачей российских паспортов на Донбассе Кремль стремиться показать, что в Украине есть "русский мир".



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-delegaciyeyu-amerikanskih-s-72425
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