Последнее предупреждение белорусам от Зеленского: о чем оно говорит – почему появилось именно сейчас

Президент Владимир Зеленский обратился вечером 26 июня на русском языке к белорусскому народу, призвав не участвовать в войне против Украины. Он также добавил, что все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, обеспечивающие запуск ракет по Украине, будут отвечать за свои преступления. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" это обращение и белорусскую угрозу.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Ситуация на наших границах будет еще более усложняться

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос акцентирует, что белорусский режим уже давно и системно действует как полноценный военно-политический союзник РФ.

В качестве примера он приводит Военную доктрину Республики Беларусь (РБ), утвержденную еще в июле 2016 года. Там, в частности, отмечалось:

"Вопросы организации применения военной силы Республикой Беларусь в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и его вооруженной защиты определяются международными договорами Республики Беларусь, заключенными с Российской Федерацией, и решаются в составе региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации".

"Более того, – продолжает эксперт, – утвержденная в 2021 году Военная доктрина Союзного государства РФ и РБ должна еще укрепить соответствующее взаимодействие сторон. Следует также упомянуть, что еще в прошлом году было договорено о продлении аренды российских военных объектов на территории Беларуси, а также анонсирована совместная подготовка специалистов военно-воздушных сил и противовоздушной обороны".

Олег Белоколос резюмирует:

"Очевидно, эти процессы преследуют цель создания глубоко интегрированных российско-белорусских вооруженных сил под командованием Москвы. Соответственно, ситуация на наших границах будет еще более усложняться, угрозы нашей национальной безопасности с белорусского направления будут еще больше расти, а РБ будет всё чаще и масштабнее участвовать в войне на стороне российского агрессора".

Армия РБ не видит никакого смысла нападать на Украину. Особенно после того, как "вторая армия мира" проиграла на северном направлении

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник подчеркивает, что фактически Беларусь уже воюет против Украины.

"Согласно нормам международного права, РБ — соучастник агрессии. Потому что с ее территории происходило вторжение, оттуда же по нам до сих пор запускаются ракеты. Так что Беларусь — страна, которая де-факто воюет против Украины на стороне РФ", – поясняет политолог.

Президент Зеленский же говорит о риске активной фазы, а именно — гипотетического вторжения непосредственно белорусских вооруженных сил на украинскую территорию. И он пытается этому помешать, отмечает Николай Мельник.

"Речь не о том, что мы боимся этого вторжения, открытия второго фронта. Мы готовы ко всему. Просто Украина пытается сохранить Беларусь как площадку, на которой со временем можно будет выстроить некие мирные переговоры после того, как РФ проиграет эту войну", – подчеркивает эксперт.

Правильным сигналом он считает и то, что Зеленский четко обозначил – все граждане РФ, РБ и прочих стран, воюющих против Украины, понесут за это ответственность. Рано или поздно.

"Даже если человек просто технически помогал пуску ракет в сторону Украины — он уже комбатант. И мы будем таких людей искать по всему миру, а потом разбираться с ними, согласно международному военному праву", – отмечает Николай Мельник.

Он обращает внимание, что РФ расставила своих офицеров в белорусской службе безопасности (КГБ), имеет свое лобби среди военных РБ.

"Но вопрос в том, что личный состав белорусских военнослужащих не желает этой войны. Армия РБ не видит никакого смысла нападать на Украину. Особенно после того, как российская "вторая армия мира" проиграла на северном направлении. Белорусы элементарно не хотят превращаться в удобрение на украинской земле, – поясняет Николай Мельник. – Однако Россия будет подталкивать Беларусь к агрессии. Чтобы у того же Лукашенко не было возможности вести какие-то переговоры с Западом, когда РФ начнет отступать. Между тем, Лукашенко, несмотря на всю его воинственную риторику, старается максимально отстраниться от этой войны. Потому что понимает — РФ уже проиграла. Но ему, как Муссолини (итальянский правитель, союзник гитлеровской Германии во Второй мировой войне), некуда деваться. Он в состоянии, когда и КГБ, и военными в Беларуси фактически руководят с Кремля".

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