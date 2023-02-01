Зеленский ответил, поедет ли в Европу, чтобы встретиться с Байденом

Президент США в феврале 2023 года может посетить несколько стран в Европе. Но неизвестно, встретится ли он с президентом во время своих европейских визитов. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Укринформ .

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он не получал приглашения на встречу с Джо Байденом, что может состояться в Польше. Но он отметил, что достаточно часто встречается с американским президентом.

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"Что касается президента Соединенных Штатов – мы иногда встречаемся с ним. Меня не приглашали в Польшу", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден приедет в Польшу . В ходе недавней пресс-конференции президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что вскоре намерен посетить Польшу с рабочим визитом. Отмечается, что конкретной даты своего приезда в граничащую с Украиной страну американский политик не назвал, как собственно, и самих причин поездки. В этом контексте следует отметить, что во время ответов на вопросы журналистов Байден также неоднократно упоминал Украину. В частности, политик опроверг информацию о том, что Соединенные Штаты передали украинской армии истребители F16. Слухи об этом начали расходиться по миру, когда министр обороны Украины на прошлой неделе заявил, что "после получения Украиной танков она продолжит давить на страны Запада с целью получения истребителей".

Также "Комментарии" сообщает о том, что Зеленский может встретиться с Байденом. Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля может посетить Польшу, где встретиться с американским и польским лидерами Джо Байденом и Анджеем Дудой. Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna.