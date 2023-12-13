Зеленский ответил на призывы, что ВСУ следует перейти к обороне на фронте

Ситуация на линии фронта в Украине не кризисна. Однако зимой как наступательные, так и оборонные операции замедлены, поэтому необходимо сдерживать захватчиков.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с участием делегатов саммита стран Северной Европы.

Лидер Украины высказал свое мнение по поводу статьи NYT о том, что нашей стране вроде бы следует перейти к обороне вместо наступления.

"По заявлению генералов США, некоторых лиц, я вам скажу так — в любом случае это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются операции: контрнаступательные или оборонительные. Поэтому я думаю, что этот сигнал связан именно с этим", — подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский сказал, что русские войска не смогли добиться никакой победы на линии фронта в этом году. оккупанты, как и в прошлом, скапливаются в восточных регионах. Поэтому главная задача теперь – задержать оккупантов.

"Зимой все замедляется по многим причинам, мы говорим об обороне именно востока государства, потому что большинство войск РФ сосредоточено там. Они попробовали там очень много раз, где в прошлом году была разбита группировка "вагнеровцев". Теперь они отослали туда большое количество своих войск". Мы говорим о сотнях тысяч военных. Поэтому самое главное там сдерживать и уничтожать их", — отметил глава государства.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина добилась успехов на море, благодаря этому удалось снять российскую блокаду.

"Что касается победы — все говорят о большом успехе на море, который действительно был. Разблокировано Черное море, вытеснен флот РФ из Черного моря и это успех. Надо готовиться к следующим операциям", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал откровенное заявление о саммите ЕС и Путина.