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Зеленский отреагировал на заявления Запада, что ВСУ могут обстрелять Россию

Президент подчеркнул, что ракетные системы большой дальности необходимы Украине только для освобождения своих территорий

сегодня, 20:24
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава государства Владимир Зеленский ответил на вопрос о вероятности обстрелов российских территорий, подчеркнув, что украинские военные — не террористы, чтобы стрелять по гражданским кварталам. Об этом президент подчеркнул во время пресс-конференции, в которой принимали участие представители медиа Дании.

Зеленский отреагировал на заявления Запада, что ВСУ могут обстрелять Россию

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Именно представитель СМИ этой страны, которая задала вопрос главе государства, подчеркнула, что США не спешит доставлять в Украину ракетные установки залпового огня большой дальности.

В частности, она поинтересовалась, стреляли бы украинские военные по российским территориям и переводили бы войну на территории России, если бы имели такие возможности.

"Нет, нам не интересен обстрел гражданских людей, мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные здоровые люди. Это оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство", — ответил Владимир Зеленский.

Как он отметил, в некоторых районах дистанции между позициями украинских и военных РФ достигают большего 100 км , ведь Украина является большим государством, именно по этой причине украинским военным подразделениям нужны ракетные установки, которые могут стрелять на дальние расстояния.

Важно, что дальнобойное оружие стало предметом острых дискуссий в западных изданиях. Медиа пишут об опасениях Соединенных Штатов Америки и их партнеров, которые предполагают, что в случае доставки РСЗО большой дальности Украине, их военные будут стрелять по российским территориям.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский назвал единственное условие, когда Украина будет готова разговаривать с Россией.


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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/2059
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 19:41

Що і треба було довести. Потрібен не результат, потрібен тривалий процес і країна-Сирія, країна-Афганістан, країна-КНДР, країна-Кампучія. В історії України - Зе останній занапастивший її.

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