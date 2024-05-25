Зеленский отреагировал на заявления Путина о своей нелегитимности

Президент Украины Владимир Зеленский назвал размышления о его легитимности со стороны российского диктатора Владимира Путина и топовых российских пропагандистов "скучными и неинтересными". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал в интервью центральноазиатским СМИ.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Украинцы знают свою Конституцию, знают закон. Понимаем, что эти высказывания нелегитимного президента Российской Федерации по поводу легитимности президента Украины, честно говоря, скучные, неинтересные. Все адекватные люди, которые умеют читать закон, а я считаю, что, если ты умеешь читать, так прочти и найди вывод. И все. Поэтому меня это вообще не сильно беспокоит", – высказался глава государства.

Стоит отметить, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского "закончилась".

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, Китай должен защищать Украину, а вместо этого Пекин балансирует между россиянами и Западом.

"Китай балансирует между россиянами и Украиной. И я бы сказал, что в их понимании — между россиянами и Западом. Это немножко такое, как вам сказать… Мы не какая-то там страна. Я вообще считаю, что не существует "каких-то там стран". Каждая страна важна. Это большой механизм и каждый винтик так важен", — высказался президент.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает раскачивать тему якобы не легитимности Зеленского в качестве президента Украины после 20 мая. В свою очередь, в Офисе президента акцентируют, что по этому вопросу (выборы невозможны в военное время, потому действующие парламент и президент продолжают выполнять свои обязанности) у общества есть абсолютный консенсус. Почему РФ делает ставку на условный Майдан-3? Почему мы не проводим ИПСО касательного весьма условной легитимности Путина, учитывая то, что в РФ который год прошли выборы без выбора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



