Зеленский отреагировал на заявления Путина о своей нелегитимности

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский назвал размышления о его легитимности со стороны российского диктатора Владимира Путина и топовых российских пропагандистов "скучными и неинтересными". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал в интервью центральноазиатским СМИ.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Стоит отметить, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского "закончилась".
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, Китай должен защищать Украину, а вместо этого Пекин балансирует между россиянами и Западом.
Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает раскачивать тему якобы не легитимности Зеленского в качестве президента Украины после 20 мая. В свою очередь, в Офисе президента акцентируют, что по этому вопросу (выборы невозможны в военное время, потому действующие парламент и президент продолжают выполнять свои обязанности) у общества есть абсолютный консенсус. Почему РФ делает ставку на условный Майдан-3? Почему мы не проводим ИПСО касательного весьма условной легитимности Путина, учитывая то, что в РФ который год прошли выборы без выбора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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