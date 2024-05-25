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Зеленский высказался о позиции Китая в войне: что его удивляет

Владимир Зеленский считает, что Китай должен защищать Украину, а он балансирует между РФ и Западом, закрывая глаза на то, что именно Россия напала на Украину

сегодня, 15:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Китай должен защищать Украину, а вместо этого Пекин балансирует между россиянами и Западом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление лидер украинцев сделал в интервью центральноазиатским СМИ.

Зеленский высказался о позиции Китая в войне: что его удивляет

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Китай балансирует между россиянами и Украиной. И я бы сказал, что в их понимании — между россиянами и Западом. Это немножко такое, как вам сказать… Мы не какая-то там страна. Я вообще считаю, что не существует "каких-то там стран". Каждая страна важна. Это большой механизм и каждый винтик так важен", — заявил президент.

Поэтому, по его словам, когда позиция той или иной страны – это между Россией и Америкой, это уничижительное отношение к Украине и украинцам.

Президент отметил, что сегодня на территории Украины идет не война между Россией и Америкой, идет война между Россией и Украиной.

Владимир Зеленский подчеркнул, что он с большим уважением относится к Китаю, к китайскому народу, ко всему тому, чему они достигли и экономически, и технологически. 

"Вы понимаете, что, если Китай не приедет на саммит, а после этого россияне говорят, мы готовы к какому-то саммиту, и Китай говорит: "Мы поддерживаем усилия России". Ну, как это? Разве это честно? Разве это балансировать между? Я не говорю уже о том, что таким странам, как Китай, нужно защищать Украину. Потому что на нас напали. Потому что, когда Китай говорит о том, что нужно уважать территориальную целостность, — это самое важное. Так разве РФ под руководством Путина не нарушила нашу территориальную целостность, именно наш суверенитет?", — задается вопросом президент.

Зеленский напомнил, что Китай – один из больших игроков – обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме, и именно базируясь на том, что Украина отдавала ядерное оружие взамен на свою безопасность.

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Источник: https://vlast.kz/politika/60321-vladimir-zelenskij-prezident-ukrainy-nikto-ne-vyderzit-polnomasstabnoj-vojny-s-rossiej-v-odinocku.html
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