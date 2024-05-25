Зеленский высказался о позиции Китая в войне: что его удивляет

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Китай должен защищать Украину, а вместо этого Пекин балансирует между россиянами и Западом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление лидер украинцев сделал в интервью центральноазиатским СМИ.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Поэтому, по его словам, когда позиция той или иной страны – это между Россией и Америкой, это уничижительное отношение к Украине и украинцам.
Президент отметил, что сегодня на территории Украины идет не война между Россией и Америкой, идет война между Россией и Украиной.
Владимир Зеленский подчеркнул, что он с большим уважением относится к Китаю, к китайскому народу, ко всему тому, чему они достигли и экономически, и технологически.
Зеленский напомнил, что Китай – один из больших игроков – обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме, и именно базируясь на том, что Украина отдавала ядерное оружие взамен на свою безопасность.
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