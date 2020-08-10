Итог выборов в Беларуси: “проигрыш” Лукашенко и проблемы для Зеленского

Действующий с 1994 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах, согласно данным экзитполов. Однако вероятная победа “бацька” по душе отнюдь не всем: несогласные с этим белорусы попытались собрать в Минске майдан. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги выборов и рассказали, какими будут выводы Беларуси и Украины.

Возможные проблемы для Украины

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко называет первым формальным итогом то, что Лукашенко, по предварительным данным, продлевает срок своего правления.

"Также очевидно, что в Беларуси растет разрыв между Лукашенко и его сторонниками с одной стороны и сторонниками перемен и противниками Лукашенко с другой. И разрыв этот становится всё более глубоким и массовым, – подчеркивает Владимир Фесенко. – И возможно, те протесты, которые уже начались, продолжаться".

Эксперт не исключает, что Беларусь вступает в период затяжной турбулентности – наподобие той, какую уже переживала Украина.

"Главный урок будет, скорее всего, для всех белорусов – рано или поздно, но придется переходить к демократической форме правления, отказавшись от авторитарной", – продолжает Владимир Фесенко.

По его словам, сейчас возникнет ряд проблем для президента Украины Владимира Зеленского.

"На сентябрь запланирован визит Зеленского в Беларусь. Но если нынешние протесты там затянутся, станут более острыми, то фон для визита будет не самым благоприятным, – подчеркивает политолог. – К тому же, европейские страны не признают выборы в Беларуси демократическими. И Украине вновь придется пробовать пройти между капельками. Думаю, Киев де-юре не будет давать оценок выборам, а де-факто – будем иметь дело с Лукашенко".

"Следя за ходом президентской избирательной кампании в Беларуси, можно сделать вывод, что впервые за 26-летнее правление действующего президента Александра Лукашенко градус социальной напряженности в белорусском обществе является чрезмерно высоким, – отмечает политолог Олег Гнатюк. – Люди путем проведения многотысячных акций протеста требуют для страны политических, экономических, социальных и других изменений".

По мнению эксперта, недемократическая победа действующего президента, а также запугивание, давление на оппозицию и общественных активистов, могут стать фактором еще большей мобилизации и активизации протестных настроений внутри страны.

"Падение рейтингов Лукашенко, а также радикализации общественных настроений может использовать Россия для усиления влияния на внутреннюю политику Беларуси, возможной реализации сценария "Новороссии" на белорусской территории, – прогнозирует политолог. – Этот сценарий возможен при условии "искусственно" спланированных силовых провокаций со стороны РФ для дальнейших столкновений власти и граждан, содействие насильственному свержению власти внутри государства и, как следствие, развертывание общественного хаоса и неуправляемости страной".

Если же Лукашенко удастся жестко подавить общественный протест, его ждет значительное усиление санкций со стороны стран ЕС, что отразится на экономическом и финансовом положении государства, отмечает Олег Гнатюк.

"И в этом случае, – продолжает он, – союзником Беларуси снова выступит РФ. Она сможет оказать финансовую поддержку при условии полной или частичной возможности одобрять судьбоносные решения внутри Беларуси в рамках Союзного государства".

При реализации таких сценариев, считает Олег Гнатюк, Россия может усилить свое военное влияние в регионе, разместить военные базы на белорусской территории вдоль северной границы и шантажировать украинскую власть, создавая очередную угрозу нашей национальной безопасности.

"Сценарием, который имеет право на жизнь, является победа "белорусского Майдана" и смещение действующего президента, приведение к власти нового главы страны от оппозиционного лагеря и, впоследствии, проведения новых, демократических выборов", – говорит политолог.

Для Украины развитие дальнейших событий в Беларуси имеет существенное значение, уверен эксперт.

"От этого зависит не только развертывание ситуации в самой Беларуси, но и в регионе тоже, – поясняет Олег Гнатюк. – Ситуация будет иметь существенное влияние на безопасность Украины, в частности. Поэтому нашей стране нужно срочно оценить риски, спрогнозировать несколько вариантов возможного развития событий – и заранее готовить соответствующие реакции в случае угрозы национальной безопасности со стороны РФ".

“Страна изменилась”

Главный соперник бессменного Лукашенко – Светлана Тихановская (согласно данным экзит-пола она набирает 6,8%, тогда как Лукашенко – 79,7%) прокомментировала выборы и ночные события так: "Страна изменилась".

"Действительно, белорусы проснутся уже в другой стране, – уверен аналитик, специалист по политическим и корпоративным коммуникациям Андрей Попов. – Президент будет тот же, как и язык, валюта, но менталитет – будет другим. Потому что пролилась кровь и стихийные митинги были самыми массовыми за всю историю Беларуси. Недовольство нарастает".

Нынешняя ситуация еще не разрешилась, подчеркивает аналитик. Но Александр Лукашенко почти наверняка останется президентом.

"Однако победив на выборах, Лукашенко проиграл страну, – считает Андрей Попов. – Зерно сомнения было посеяно – и рано или поздно недовольство "выстрелит". Люди устали от Лукашенко, но пока не знают, кем его заменить. И как заменить. Этим пользуются внешние игроки".

На этих выборах, подчеркивает эксперт, интересен союз прозападных и пророссийских оппозиционеров в борьбе с Лукашенко.

"Это значит, – поясняет аналитик, – что между Кремлем и Западом есть некий консенсус. И теперь обе стороны будут давить на белорусского лидера с целью его замены кем-то менее самостоятельным. По сути это молдавский сценарий, который позволил не так давно сменить власть в Кишиневе".

Что касается Украины, то нам важен геополитический фон происходящих в соседнем государстве событий, считает Андрей Попов.

"После жесткого разгона митингов вполне вероятны санкции Запада против Лукашенко, – предполагает эксперт. – Чем выше будет давление на Западе, тем больше Минск будет зависеть от Кремля. А учитывая заявления из Москвы и высказывания того же Лукашенко, именно поглощение Беларуси в том или ином виде является сегодня главной целью Владимира Путина".

В РФ, по мнению аналитика, зерно сомнения также посеяно.

"И Кремлю срочно нужны достижения, которые отвлекли бы россиян от экономики и "закручивания гаек". Чтобы хабаровские протесты не распространились по всей стране, – говорит Андрей Попов. – Учитывая крымский и ранее грузинский опыт, Путин уверен, что только "собирая земли" он сможет свой рейтинг нарастить. А всё, что его отделяет от "воссоединения" с Беларусью, – это позиция Лукашенко. Тот пытается усидеть на двух стульях: и с Западом отношения совсем не испортить, и из российского бюджета поддержку дальше получать".

Для Украины важно то, что, не получив желаемого на выборах в Беларуси, Путину придется искать другую цель для притязаний, считает аналитик.

"А где в Восточной Европе следующие выборы и где есть возможности для дестабилизации? Правильно, в Украине. Так что наблюдаем за выборами в Беларуси, но не забываем о собственных рисках", – призывает Андрей Попов.

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