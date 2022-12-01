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Зеленский отреагировал на петицию о лишении мандата всех нардепов от "ОПЗЖ"

Зеленский подчеркнул, что вопрос о лишении мандата нардепов "ОПЗЖ" может решить парламент

сегодня, 21:36
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Автор:

Лиля Воробьева

Украинский президент ответил на петицию о лишении всех народных депутатов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", мандата. Владимир Зеленский поручил спикеру Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку рассмотреть это предложение. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на петицию, размещенную на сайте главы украинского государства.

Зеленский отреагировал на петицию о лишении мандата всех нардепов от "ОПЗЖ"

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В своем ответе Владимир Зеленский напомнил о введенном в действие решении Совета нацбезопасности и обороны, согласно которому в стране была прекращена деятельность отдельных партий, в том числе, и "ОПЗЖ". Такое решение приняли 19 марта 2022 года.

Также президент отметил, что 3 мая Рада приняла закон, запрещающий на территории Украины деятельность политических партий, сотрудничающих с Россией. Верховный суд 15 сентября оставил это решение в силе и окончательно запретил партию "ОПЗЖ" в Украине.

Также в своем ответе глава государства сообщил, что лишить мандата нардепов "ОПЗЖ" может украинский парламент.

"Учитывая это, я обратился к председателю Верховной рады Украины Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Верховная Рада досрочно лишила полномочий нардепа. Верховная Рада досрочно лишила полномочий народного депутата Юлию Левочкину, которая была избрана в парламент от "ОПЗЖ". За лишение Левочкиной депутатских полномочий проголосовали 285 парламентариев. Всего на момент голосования в зале присутствовало 417 нардепов. Следует отметить, что Юлия Левочкина окончила КНУ им.Т.Г.Шевченко по специальности "правоведение" и экономический факультет Университета Манитобы (Канада). Бывшая фамилия – Новикова. Избиралась в украинский парламент от Партии регионов. А в январе 2015 стала первым заместителем председателя украинской делегации в ПАСЕ, членом мониторингового комитета ПАСЕ, членом Бюро группы социалистов в ПАСЕ.  



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Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/169742
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