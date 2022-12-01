Зеленский отреагировал на петицию о лишении мандата всех нардепов от "ОПЗЖ"

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Лиля Воробьева
Украинский президент ответил на петицию о лишении всех народных депутатов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", мандата. Владимир Зеленский поручил спикеру Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку рассмотреть это предложение. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на петицию, размещенную на сайте главы украинского государства.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
В своем ответе Владимир Зеленский напомнил о введенном в действие решении Совета нацбезопасности и обороны, согласно которому в стране была прекращена деятельность отдельных партий, в том числе, и "ОПЗЖ". Такое решение приняли 19 марта 2022 года.
Также президент отметил, что 3 мая Рада приняла закон, запрещающий на территории Украины деятельность политических партий, сотрудничающих с Россией. Верховный суд 15 сентября оставил это решение в силе и окончательно запретил партию "ОПЗЖ" в Украине.
Также в своем ответе глава государства сообщил, что лишить мандата нардепов "ОПЗЖ" может украинский парламент.
"Учитывая это, я обратился к председателю Верховной рады Украины Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", — заявил Владимир Зеленский.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Верховная Рада досрочно лишила полномочий нардепа. Верховная Рада досрочно лишила полномочий народного депутата Юлию Левочкину, которая была избрана в парламент от "ОПЗЖ". За лишение Левочкиной депутатских полномочий проголосовали 285 парламентариев. Всего на момент голосования в зале присутствовало 417 нардепов. Следует отметить, что Юлия Левочкина окончила КНУ им.Т.Г.Шевченко по специальности "правоведение" и экономический факультет Университета Манитобы (Канада). Бывшая фамилия – Новикова. Избиралась в украинский парламент от Партии регионов. А в январе 2015 стала первым заместителем председателя украинской делегации в ПАСЕ, членом мониторингового комитета ПАСЕ, членом Бюро группы социалистов в ПАСЕ.
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