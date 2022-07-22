Зеленский отреагировал на обвинения Путина и сравнил его с питоном и кашалотом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Путина с кашалотом или питоном, который хотел проглотить Украину, как кролика, но теперь может лопнуть. Также глава государства отметил, что глава Кремля сильно недооценил нашу страну. Об этом он рассказал в The Wall Street Journal .

"Это кашалот, который проглотил два региона и теперь говорит: давайте заморозим конфликт. Затем отдохнет и через два-три года захватит еще два региона и снова скажет: заморозим конфликт. И будет идти дальше и дальше", — сказал Зеленский.

Также украинский президент заявил, что Путин, решившись на полномасштабное вторжение в Украину, сильно недооценил Украину.

"Он открыл рот, как питон, и думал, что мы просто еще один кролик. Но мы же не зайчики, и оказалось, что он не может нас проглотить — и сам может лопнуть", — сказал Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский потролил Путина , рассказав, как он попал в "реанимацию". Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские фейки о якобы его пребывании в реанимации. Владимир Зеленский отметил, что сегодня с подачи страны-агрессора был запущен очередной фейк по управлению государством. Зеленский отметил, что россияне запустили ложь о том, что он якобы попал в больницу и в тяжелом состоянии находится в реанимации. Но, чтобы развенчать все фейки, президент отметил, что он находится у себя в кабинете на Банковой и чувствует себя бедро.