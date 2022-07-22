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Зеленский отреагировал на обвинения Путина и сравнил его с питоном и кашалотом

Зеленский прокомментировал очередное обвинение Путина

22 июля 2022, 22:18
Автор:

Лиля Воробьева
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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Путина с кашалотом или питоном, который хотел проглотить Украину, как кролика, но теперь может лопнуть. Также глава государства отметил, что глава Кремля сильно недооценил нашу страну. Об этом он рассказал в The Wall Street Journal .

Зеленский отреагировал на обвинения Путина и сравнил его с питоном и кашалотом

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Также Владимир Зеленский отреагировал на очередное обвинение Путина, заявившего, что якобы Украина не хочет дипломатических переговоров.

"Это кашалот, который проглотил два региона и теперь говорит: давайте заморозим конфликт. Затем отдохнет и через два-три года захватит еще два региона и снова скажет: заморозим конфликт. И будет идти дальше и дальше", — сказал Зеленский.

Также украинский президент заявил, что Путин, решившись на полномасштабное вторжение в Украину, сильно недооценил Украину.

"Он открыл рот, как питон, и думал, что мы просто еще один кролик. Но мы же не зайчики, и оказалось, что он не может нас проглотить — и сам может лопнуть", — сказал Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский потролил Путина , рассказав, как он попал в "реанимацию". Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские фейки о якобы его пребывании в реанимации. Владимир Зеленский отметил, что сегодня с подачи страны-агрессора был запущен очередной фейк по управлению государством. Зеленский отметил, что россияне запустили ложь о том, что он якобы попал в больницу и в тяжелом состоянии находится в реанимации. Но, чтобы развенчать все фейки, президент отметил, что он находится у себя в кабинете на Банковой и чувствует себя бедро.



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Источник: https://www.wsj.com/articles/ukraines-zelensky-says-a-cease-fire-with-russia-without-reclaiming-lost-lands-will-only-prolong-war-11658510019?mod=latest_headlines
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