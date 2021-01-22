logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.01.2021

BTC/USD

31165.23

ETH/USD

1160.66

LTC/USD

138.19

НБУ 22.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский объявил 23 января днем общенационального траура в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский объявил 23 января днем общенационального траура в Украине

Это связано с пожаром в Харькове, который унес жизни 15 человек

сегодня, 12:22
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский объвил 23 января днем общенационального траура из-за пожара в харьковском доме престарелых, который унес жизни 15 человек. Об этом он заявил во время рабочего визита в Харьков 22 января, сообщает Украина Сейчас.

Зеленский объявил 23 января днем общенационального траура в Украине

Президент Зеленский. Фото: УП

Указ об объявлении траура будет подписан в ближайшее время.

Во время рабочей поездки Зеленский направился к дому престарелых, который сгорел 21 января. Пожар унес жизни 15 человек. На место событий президент приехал с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко, исполняющим обязанности мэра Харькова Игорем Тереховым и главой Харьковской ОГА Айвой Тымчук.

После осмотра места трагического пожара Зеленский собирается заслушать отчет правительственной комиссии, которая занимается расследованием происшествия. 

Комиссия также должна проработать и предложить механизмы, которые позволят не допустить повторения подобного в будущем.

Известно, что дом престарелых под названием "Золотое время" работал нелегально и не был официально зарегистрирован в государственных учреждениях.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с электрообогревателями, которое привело к возгоранию. 

На данный момент правоохранители уже задержали 4 человека, среди которых владелец дома, арендатор и его жена, которая была директором дома престарелых и администратор.

Расследование прорабатывает три основные версии пожара – это поджог, короткое замыкание проводки и неосторожное обращение с приборами или огнем.

Также мы сообщали о том, что в центре Минска неизвестный мужчина совершил самоподжог, он получил более 50% ожогов тела. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/u_now/9809
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ