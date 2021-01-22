Зеленский объявил 23 января днем общенационального траура в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объвил 23 января днем общенационального траура из-за пожара в харьковском доме престарелых, который унес жизни 15 человек. Об этом он заявил во время рабочего визита в Харьков 22 января, сообщает Украина Сейчас.

Президент Зеленский. Фото: УП

Указ об объявлении траура будет подписан в ближайшее время.

Во время рабочей поездки Зеленский направился к дому престарелых, который сгорел 21 января. Пожар унес жизни 15 человек. На место событий президент приехал с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко, исполняющим обязанности мэра Харькова Игорем Тереховым и главой Харьковской ОГА Айвой Тымчук.

После осмотра места трагического пожара Зеленский собирается заслушать отчет правительственной комиссии, которая занимается расследованием происшествия.

Комиссия также должна проработать и предложить механизмы, которые позволят не допустить повторения подобного в будущем.

Известно, что дом престарелых под названием "Золотое время" работал нелегально и не был официально зарегистрирован в государственных учреждениях.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с электрообогревателями, которое привело к возгоранию.

На данный момент правоохранители уже задержали 4 человека, среди которых владелец дома, арендатор и его жена, которая была директором дома престарелых и администратор.

Расследование прорабатывает три основные версии пожара – это поджог, короткое замыкание проводки и неосторожное обращение с приборами или огнем.

Также мы сообщали о том, что в центре Минска неизвестный мужчина совершил самоподжог, он получил более 50% ожогов тела.









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