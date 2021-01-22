В центре Минска 35-летний мужчина совершил самоподжог: более 50% ожогов

В центре Минска неизвестный 35-летний мужчина поджег сам себя возле Дома правительства Беларуси. Он получил более 50% ожогов тела. Причины такого поступка пока остаются неизвестными. О происшествии сообщает издание TUT.by.

Фото с места событий. TUT.BY

Сообщается, что мужчина облил себя неизвестной жидкостью и поджег прямо возле Дома правительства.

Очевидцы прислали фото и видео с места происшествия. На месте работает милиция, которая выясняете обстоятельства произошедшего.

После самоподжога к мужчине выбежали охранники, которые сбили пламя при помощи огнетушителей.

Пострадавшего увезли в больницу на карете скорой помощи. На данный момент, место происшествия оцеплено правоохранителями.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины самоподжога. Личность мужчины устанавливается.

В Минздраве Беларуси рассказали о состоянии пострадавшего на площади Независимости, он получил более 50% ожогов тела, на данный момент он находится без сознания в Республиканском ожоговом центре.

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что 22 января 35-летний мужчина облил себя неизвестной жидкостью на улице Советской в Минске, после чего поджег сам себя.

Следствие сообщает, что мужчину потушил прохожий и сотрудник правоохранительных органов.

Напомним, что с августа 2020 года в Беларуси продолжаются масштабные протесты против президента Александра Лукашенко, который бессменно занимает свой пост с 1994 года.

Толчком к волнениям стали результаты президентских выборов 2020 года, где по официальным данным Лукашенко набрал около 80% голосов избирателей.

Протестующие не признают результаты выборов и заявляют о фальсификациях, признавая президентом Светлану Тихановскую, которая была главной конкуренткой Лукашенко на выборах.





Также мы сообщали о том, что в день рождения Зеленского готовят массовые протесты.

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