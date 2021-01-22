В центре Минска 35-летний мужчина совершил самоподжог: более 50% ожогов

Язык
Coinspot 22.01.2021
BTC/USD
31165.23
ETH/USD
1160.66
LTC/USD
138.19
НБУ 22.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
В центре Минска неизвестный 35-летний мужчина поджег сам себя возле Дома правительства Беларуси. Он получил более 50% ожогов тела. Причины такого поступка пока остаются неизвестными. О происшествии сообщает издание TUT.by.
Фото с места событий. TUT.BY
Сообщается, что мужчина облил себя неизвестной жидкостью и поджег прямо возле Дома правительства.
Очевидцы прислали фото и видео с места происшествия. На месте работает милиция, которая выясняете обстоятельства произошедшего.
После самоподжога к мужчине выбежали охранники, которые сбили пламя при помощи огнетушителей.
Пострадавшего увезли в больницу на карете скорой помощи. На данный момент, место происшествия оцеплено правоохранителями.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины самоподжога. Личность мужчины устанавливается.
В Минздраве Беларуси рассказали о состоянии пострадавшего на площади Независимости, он получил более 50% ожогов тела, на данный момент он находится без сознания в Республиканском ожоговом центре.
В Следственном комитете Беларуси сообщили, что 22 января 35-летний мужчина облил себя неизвестной жидкостью на улице Советской в Минске, после чего поджег сам себя.
Следствие сообщает, что мужчину потушил прохожий и сотрудник правоохранительных органов.
Напомним, что с августа 2020 года в Беларуси продолжаются масштабные протесты против президента Александра Лукашенко, который бессменно занимает свой пост с 1994 года.
Толчком к волнениям стали результаты президентских выборов 2020 года, где по официальным данным Лукашенко набрал около 80% голосов избирателей.
Протестующие не признают результаты выборов и заявляют о фальсификациях, признавая президентом Светлану Тихановскую, которая была главной конкуренткой Лукашенко на выборах.
Также мы сообщали о том, что в день рождения Зеленского готовят массовые протесты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости