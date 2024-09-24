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Зеленский объяснил, прописаны ли в плане победы переговоры с РФ

Президент объяснил, в чем суть плана победы

сегодня, 15:18
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский, который сейчас находится в США, где проводит консультации с партнерами, презентуя план победы, объяснил, есть ли в плане пункты, которые обязывают Киев начать переговоры с Москвой. Как передает портал "Комментарии", свое объяснение украинский лидер озвучил во время интервью каналу "ABC News".

Зеленский объяснил, прописаны ли в плане победы переговоры с РФ

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отказался раскрывать детали шагов, необходимых для обеспечения справедливого и прочного мира, до непосредственной их презентации президенту США Джо Байдену, но дал понять – на что рассчитывает украинское правительство. Там нем нет пункта о переговорах с Россией, подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский президент заявил, что этот план, по словам президента, направлен на "укрепление Украины" — с целью заставить лидера Кремля Владимира Путина отбросить ультимативные требования и сесть за стол переговоров на справедливых условиях, без каких-либо условий.

"Речь не идет о переговорах с Россией. Это мост к дипломатическому решению для прекращения войны. Только с сильной позицией, которую мы можем продвигать, мы сможем подтолкнуть Путина к прекращению войны дипломатическим путем", — пояснил Зеленский.

Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война России против Украины "ближе к завершению", чем многие думают. Приближение мира в Украине напрямую связано с укреплением украинской армии. После молниеносного прорыва ВСУ в Курскую область весь мир убедился, что у Путина есть страх.

Читайте также на портале "Комментарии" — как и анонсировал ранее, президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Стороны обсудили ситуацию на фронте и План победы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Офиса президента Украины. 




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