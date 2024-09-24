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Зеленский сделал заявление об окончании войны: при чем здесь Курская операция

Владимир Зеленский сказал, что Путин "боится" Курской операции

сегодня, 07:38
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Кравцев Сергей

Полномасштабная война России против Украины "ближе к завершению", чем многие думают. Приближение мира в Украине напрямую связано с укреплением украинской армии. После молниеносного прорыва ВСУ в Курскую область весь мир убедился, что у Путина есть страх. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ABC News" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сделал заявление об окончании войны: при чем здесь Курская операция

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"План победы – это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно", – заявил украинский лидер.

По его мнению, сейчас Украина ближе к миру, чем многие думают. Сейчас украинцы ближе к окончанию войны.

В публикации отмечают, что Зеленский неоднократно обращался к Соединенным Штатам и Великобритании с призывом снять ограничения на использование ракет большой дальности, которые они предоставили Украине для поражения целей в глубине России.

Вместе с тем российский диктатор Владимир Путин предупредил, что использование западного оружия для ударов по российским целям будет рассматриваться как серьезная эскалация войны и прямой вызов со стороны стран НАТО.

В интервью Владимир Зеленский сделал акцент на том, что Владимир Путин "боится" Курской операции.

"Это правда. Он очень боится. Почему – Потому что его люди увидели, что он не может защитить... всю свою территорию", – высказался Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть Путина к прекращению войны".

Читайте также на портале "Комментарии" — как и анонсировал ранее, президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Стороны обсудили ситуацию на фронте и План победы.




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