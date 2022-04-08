Зеленский объяснил, почему Россия тоже заинтересована закончить войну как можно быстрее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение гарантий безопасности не обязательно должно предшествовать его встречи с президентом РФ Путиным. Глава украинского государства считает это параллельным процессом. Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил в интервью индийскому СМИ "Republic Media Network".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины отметил, переговорный процесс не должен прекращаться. Зеленский согласился с тем, что в идеале еще до встречи с Путиным иметь четкие гарантии безопасности от ряда стран. Тогда точно можно сказать, что на встрече можно было бы обсудить конкретные вещи, а не просто провести встречу, ради встречи. При этом президент Украины уточнил, что он готов и на встречу с Путиным намного раньше, чем будут проработаны гарантии безопасности для Украины, ведь главное это, чтобы прекратилась война в Украине.

При этом украинский президент подчеркнул, что цель встретиться должна быть не только у Киева, но и у Москвы. Владимир Зеленский подчеркнул, никто не намерен молить о встрече на коленях, звонить ежедневно в Москву с просьбами о встрече. Желание переговоров и конкретики должно быть у обеих сторон.

Зеленский также заявил, что в той ситуации, которая есть сегодня – хотеть закончить войну должны обе страны. Украине важно закончить войну как можно быстрее, потому что страна ценит жизнь каждого своего гражданина, а России нужно закончить войну побыстрее, потому что она рискует оказаться в мировой изоляции, Москва с каждым днем все ближе к этому.

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