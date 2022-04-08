logo

BTC/USD

43147.34

ETH/USD

3267.98

LTC/USD

113.72

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский объяснил, почему Россия тоже заинтересована закончить войну как можно быстрее
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский объяснил, почему Россия тоже заинтересована закончить войну как можно быстрее

Президент Украины подчеркнул, желание встречи должно быть у обеих сторон

сегодня, 07:07
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение гарантий безопасности не обязательно должно предшествовать его встречи с президентом РФ Путиным. Глава украинского государства считает это параллельным процессом. Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил в интервью индийскому СМИ "Republic Media Network".

Зеленский объяснил, почему Россия тоже заинтересована закончить войну как можно быстрее

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины отметил, переговорный процесс не должен прекращаться. Зеленский согласился с тем, что в идеале еще до встречи с Путиным иметь четкие гарантии безопасности от ряда стран. Тогда точно можно сказать, что на встрече можно было бы обсудить конкретные вещи, а не просто провести встречу, ради встречи. При этом президент Украины уточнил, что он готов и на встречу с Путиным намного раньше, чем будут проработаны гарантии безопасности для Украины, ведь главное это, чтобы прекратилась война в Украине.

При этом украинский президент подчеркнул, что цель встретиться должна быть не только у Киева, но и у Москвы. Владимир Зеленский подчеркнул, никто не намерен молить о встрече на коленях, звонить ежедневно в Москву с просьбами о встрече. Желание переговоров и конкретики должно быть у обеих сторон.

Зеленский также заявил, что в той ситуации, которая есть сегодня – хотеть закончить войну должны обе страны. Украине важно закончить войну как можно быстрее, потому что страна ценит жизнь каждого своего гражданина, а России нужно закончить войну побыстрее, потому что она рискует оказаться в мировой изоляции, Москва с каждым днем все ближе к этому.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский предложил ООН два варианта, как помочь с миром в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/OP_UA/6182
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!