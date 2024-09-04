Зеленский объяснил, почему пора провести кадровые ротации в Кабмине

Глава украинского государства Владимир Зеленский сегодня еще не может прогнозировать, чем конкретно будут заниматься министры после их увольнения. Однако он убежден, что время кадровых изменений уже наступило и это должно усилить наше государство по разным направлениям. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский отметил во время совместного с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом заявления для СМИ сегодня в Киеве.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я уже говорил о перезагрузке нашего Кабинета министров, многих министерств. Я очень благодарен министрам и всей команде Кабмина, которая работала для Украины и ради украинцев четыре с половиной года, кто-то пять лет был министрами", — украинский лидер.

По его словам, нам сегодня нужна новая энергия.

"И эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных направлениях. Международная политика, дипломатия не исключение", — отметил Зеленский.

В то же время президент добавил, что сегодня пока не может прогнозировать, чем конкретно будут заниматься министры после их увольнения.

"Будут ответы на это, когда им будут предложены те или иные должности", – отметил он.

Читайте на портале "Комментарии" — в Раду поступили заявления об отставке ряда министров и главы Фонда госимущества. По словам председателя ВР Руслана Стефанчука, заявления об отставке подали: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышин Александр; министр юстиции Украины Малюська Денис; министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрелец Руслан; вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина; вице-премьер-министр Украины – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук; глава Фонда государственного имущества Украины Коваль Виталий. Также появилась информация, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу также планируют отправить в отставку. Почему именно сейчас назрела серия громких отставок? Кто может занять вакантные должности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



