Зеленский объяснил, почему он выступает против замораживания конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что замораживание военного конфликта с РФ в будущем может перерасти в еще более масштабный конфликт. Ведь Россия использует это время, чтобы набраться сил и снова напасть. Об этом глава государства заявил журналистам издания The Wall Street Journal .

Украинский президент считает, что прекращение огня даст России не только возможность перевооружиться, восполнить потери, запасы, но сохранить контроль над захваченными украинскими территориями.

"Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая дает ей передышку. Они не воспользуются этой паузой, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики", – сказал Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский отреагировал на обвинения Путина и сравнил его с питоном и кашалотом. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Путина с кашалотом или питоном, который хотел проглотить Украину, как кролика, но теперь может лопнуть. Также глава государства отметил, что глава Кремля сильно недооценил нашу страну. Также Владимир Зеленский отреагировал на очередное обвинение Путина, заявившего, что якобы Украина не хочет дипломатических переговоров. Украинский президент заявил, что Путин, когда решился на полномасштабное вторжение в Украину, сильно недооценил Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что хакеры противника сломали украинское радио и "вбросили" новый фейк о Владимире Зеленском . Российские хакеры атаковали украинское радио и в прямом эфире запустили очередной фейк.