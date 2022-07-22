logo

BTC/USD

22740.06

ETH/USD

1538.33

LTC/USD

56.04

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

39.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский объяснил, почему он выступает против замораживания конфликта с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский объяснил, почему он выступает против замораживания конфликта с Россией

Зеленский полагает, что любое прекращение огня позволит России сохранить контроль над захваченными территориями

22 июля 2022, 22:55
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что замораживание военного конфликта с РФ в будущем может перерасти в еще более масштабный конфликт. Ведь Россия использует это время, чтобы набраться сил и снова напасть. Об этом глава государства заявил журналистам издания The Wall Street Journal .

Зеленский объяснил, почему он выступает против замораживания конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Украинский президент считает, что прекращение огня даст России не только возможность перевооружиться, восполнить потери, запасы, но сохранить контроль над захваченными украинскими территориями.

"Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая дает ей передышку. Они не воспользуются этой паузой, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики", – сказал Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский отреагировал на обвинения Путина и сравнил его с питоном и кашалотом. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Путина с кашалотом или питоном, который хотел проглотить Украину, как кролика, но теперь может лопнуть. Также глава государства отметил, что глава Кремля сильно недооценил нашу страну. Также Владимир Зеленский отреагировал на очередное обвинение Путина, заявившего, что якобы Украина не хочет дипломатических переговоров. Украинский президент заявил, что Путин, когда решился на полномасштабное вторжение в Украину, сильно недооценил Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что хакеры противника сломали украинское радио и "вбросили" новый фейк о Владимире Зеленском . Российские хакеры атаковали украинское радио и в прямом эфире запустили очередной фейк.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/articles/ukraines-zelensky-says-a-cease-fire-with-russia-without-reclaiming-lost-lands-will-only-prolong-war-11658510019?mod=latest_headlines
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!