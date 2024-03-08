Зеленский объяснил, почему он против паузы в войне

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Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский назвал паузу в войне – серьезным вызовом и большой проблемой для Украины и Европы. Он отметил, что, как показал прошлый опыт, замороженный конфликт на самом деле является выгодной паузой для Путина. Как передает портал "Комментарии", свое мнение украинский лидер высказал в интервью "Cinque minuti".
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Глава украинского государства отметил, Украина имела опыт установления паузы в войне после оккупации Крыма и после оккупации части Донбасса.
Зеленский сообщил, что в России наблюдается большой дефицит в ракетах. Россияне их пробуют купить в Иране и уже взяли у Северной Кореи. У них есть дефицит с артиллерийскими снарядами, и они берут их в КНДР. Так же дроны, производят и покупают также в Иране.
По словам Зеленского, эта пауза нужна оккупантам из-за того, что у них есть недостача опытных военных, которых они потеряли на территории Украины.
В то же время Зеленский добавил, что в Украине понимают, что России не хватает офицеров и обычных военных, прошедших соответствующий срок тренировки.
Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский высказал мнение, что дальнобойное оружие, в котором, как и раньше, очень сильно нуждается Украина, может изменить ход войны.
Обсуждения
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ufo
сегодня, 17:09
зеле выгодно,чтобы война продолжалась как можно дольше по двум причинам: во-первых, пока идет война поступает и финансирование, которое можно распихать по карманам, а во-вторых, чем дольше идет война, тем дольше он будет оставаться у власти, а это для него жизненно необходимо: как только он потеряет власть ему и всему окружению придется ответить за все, что они натворили. А натворили они немало. Роман, его интересует только собственный рейтинг, на людей ему пох абсолютно
Роман
сегодня, 16:27
ну сидеть очко греть под охраной,то да , а про людей умирающих тысячами,он подумал ?