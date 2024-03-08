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Зеленский объяснил, почему он против паузы в войне

Зеленский считает, что любой перерыва в войне будет выгоден только для Путина

сегодня, 16:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Владимир Зеленский назвал паузу в войне – серьезным вызовом и большой проблемой для Украины и Европы. Он отметил, что, как показал прошлый опыт, замороженный конфликт на самом деле является выгодной паузой для Путина. Как передает портал "Комментарии", свое мнение украинский лидер высказал в интервью "Cinque minuti".

Зеленский объяснил, почему он против паузы в войне

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, Украина имела опыт установления паузы в войне после оккупации Крыма и после оккупации части Донбасса.

"Это походило, наверное, на то, что сейчас звучит в некоторых медиа и от некоторых лидеров. Они говорят о том, что нужна пауза... Но мы это проходили. Эта пауза в войне, это не пауза в войне, а пауза для Путина. Для него нужна пауза и это факт. Для того чтобы накопить силы", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский сообщил, что в России наблюдается большой дефицит в ракетах. Россияне их пробуют купить в Иране и уже взяли у Северной Кореи. У них есть дефицит с артиллерийскими снарядами, и они берут их в КНДР. Так же дроны, производят и покупают также в Иране.

По словам Зеленского, эта пауза нужна оккупантам из-за того, что у них есть недостача опытных военных, которых они потеряли на территории Украины.

"Эти люди погибли. И сейчас мы видим по тому контингенту, который приходит к нам, на нашу землю и воюет с нами, даже попадающие в плен мы видели, что есть люди, которые даже были не подготовлены месяц", — сказал он.

В то же время Зеленский добавил, что в Украине понимают, что России не хватает офицеров и обычных военных, прошедших соответствующий срок тренировки.

Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский высказал мнение, что дальнобойное оружие, в котором, как и раньше, очень сильно нуждается Украина, может изменить ход войны.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M-LbKNPeGbE
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Обсуждения

ufo

сегодня, 17:09

зеле выгодно,чтобы война продолжалась как можно дольше по двум причинам: во-первых, пока идет война поступает и финансирование, которое можно распихать по карманам, а во-вторых, чем дольше идет война, тем дольше он будет оставаться у власти, а это для него жизненно необходимо: как только он потеряет власть ему и всему окружению придется ответить за все, что они натворили. А натворили они немало. Роман, его интересует только собственный рейтинг, на людей ему пох абсолютно

Роман

сегодня, 16:27

ну сидеть очко греть под охраной,то да , а про людей умирающих тысячами,он подумал ?


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