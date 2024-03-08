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Есть вещь, которая может изменить ход войны в Украине: Зеленский сделал заявление

Зеленский вновь подчеркнул, что Украина остро нуждается в дальнобойном оружии

сегодня, 15:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина, как и раньше остро нуждается в дальнобойном оружии. Наличие современного дальнобойного вооружения помогло бы украинским защитникам продвигаться на фронте и в итоге переломить ход войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Cinque minuti заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Есть вещь, которая может изменить ход войны в Украине: Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Если у тебя есть соответствующее оружие, и ты можешь ответить российской армии, которая использует дальнобойное оружие по твоим гражданским городам. Например, Херсон, они стоят на другом берегу Днепра и их дальнобойность больше, чем у нас. Они стреляют 20 километров плюс, а у нас – до 20 километров артиллерийский снаряд. Если у тебя есть дальнобойное оружие, ты можешь их выбить дальше", — заявил президент.

Владимир Зеленский выразил уверенность, что современное дальнобойное оружие или такое, которое будет соответствовать характеристикам российского вооружения, сможет изменить ход войны и позволит украинским войскам продвигаться на фронте.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне почти полугодовой проволочки с принятием решения о выделении помощи Украине со стороны США, а также нежелания руководства Германии предоставлять нам крылатые ракеты Taurus, неожиданно мощно включились в вопросы российско-украинской войны Франция (инициатива президента Эммануэля Макрона о необходимости помогать нам войсками, призывы больше давать нам оружия и боеприпасов), Чехия (инициатива о закупке боеприпасов для ВСУ вне ЕС). Ну и традиционно максимально вовлечены страны Балтии. Можно ли говорить, что происходит некий геополитический перелом, смена лидеров в глобальном масштабе? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина ведет войну не только против России, включились еще две страны: в ОП сделали заявление.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M-LbKNPeGbE
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