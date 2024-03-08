Есть вещь, которая может изменить ход войны в Украине: Зеленский сделал заявление

Украина, как и раньше остро нуждается в дальнобойном оружии. Наличие современного дальнобойного вооружения помогло бы украинским защитникам продвигаться на фронте и в итоге переломить ход войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Cinque minuti заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Если у тебя есть соответствующее оружие, и ты можешь ответить российской армии, которая использует дальнобойное оружие по твоим гражданским городам. Например, Херсон, они стоят на другом берегу Днепра и их дальнобойность больше, чем у нас. Они стреляют 20 километров плюс, а у нас – до 20 километров артиллерийский снаряд. Если у тебя есть дальнобойное оружие, ты можешь их выбить дальше", — заявил президент.

Владимир Зеленский выразил уверенность, что современное дальнобойное оружие или такое, которое будет соответствовать характеристикам российского вооружения, сможет изменить ход войны и позволит украинским войскам продвигаться на фронте.

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