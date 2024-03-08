Есть вещь, которая может изменить ход войны в Украине: Зеленский сделал заявление

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Кравцев Сергей
Украина, как и раньше остро нуждается в дальнобойном оружии. Наличие современного дальнобойного вооружения помогло бы украинским защитникам продвигаться на фронте и в итоге переломить ход войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Cinque minuti заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский выразил уверенность, что современное дальнобойное оружие или такое, которое будет соответствовать характеристикам российского вооружения, сможет изменить ход войны и позволит украинским войскам продвигаться на фронте.
Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне почти полугодовой проволочки с принятием решения о выделении помощи Украине со стороны США, а также нежелания руководства Германии предоставлять нам крылатые ракеты Taurus, неожиданно мощно включились в вопросы российско-украинской войны Франция (инициатива президента Эммануэля Макрона о необходимости помогать нам войсками, призывы больше давать нам оружия и боеприпасов), Чехия (инициатива о закупке боеприпасов для ВСУ вне ЕС). Ну и традиционно максимально вовлечены страны Балтии. Можно ли говорить, что происходит некий геополитический перелом, смена лидеров в глобальном масштабе? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина ведет войну не только против России, включились еще две страны: в ОП сделали заявление.
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Ігор
сегодня, 15:20
Геніально! Які розумні думки між приступами божевілля виникають!