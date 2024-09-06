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Зеленский объяснил, почему были необходимы перестановки в правительстве

Зеленский назвал, чего ожидает от замен в правительстве

сегодня, 09:00
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что ожидает от замен в правительстве еще более активной работы, чем раньше. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в традиционном обращении Владимира Зеленского к украинцам.

Зеленский объяснил, почему были необходимы перестановки в правительстве

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Состоялись правительственные замены. Я благодарен парламенту за поддержку соответствующих кандидатур. И очень важно, чтобы правительственные институты сейчас работали максимально активно — еще активнее, чем это было раньше. На всех уровнях. Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом — это подготовка будущего соглашения о вступлении. Больше взаимодействия и взаимопонимания между центральной властью и общинами", – заявил президент.

Также украинский лидер ожидает больше поддержки для фронта и поставки оружия, защиты энергетики и восстановления разрушенного. Среди задач также четкая ветеранская политика, противодействие российской пропаганде за рубежом, работа с глобальным украинским сообществом и обеспечение финансовой стабильности государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — в нашей стране ни для кого не секрет, что Кабмин фактически непосредственно управляется Офисом президента. И вот сейчас началась активная "перезагрузка" правительства. Хотя, как показало голосование, не состоявшееся за отставку Кулебы 4 сентября, не все так гладко. Почему министры отказываются работать под управлением Банковой? Почему сейчас начались такие кадровые процессы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему началась правительственная перезагрузка: к чему это приведет. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




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