Зеленский объяснил, почему были необходимы перестановки в правительстве

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что ожидает от замен в правительстве еще более активной работы, чем раньше. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в традиционном обращении Владимира Зеленского к украинцам.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Также украинский лидер ожидает больше поддержки для фронта и поставки оружия, защиты энергетики и восстановления разрушенного. Среди задач также четкая ветеранская политика, противодействие российской пропаганде за рубежом, работа с глобальным украинским сообществом и обеспечение финансовой стабильности государства.
Читайте также на портале "Комментарии" — в нашей стране ни для кого не секрет, что Кабмин фактически непосредственно управляется Офисом президента. И вот сейчас началась активная "перезагрузка" правительства. Хотя, как показало голосование, не состоявшееся за отставку Кулебы 4 сентября, не все так гладко. Почему министры отказываются работать под управлением Банковой? Почему сейчас начались такие кадровые процессы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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