Почему министры отказываются работать под управлением Ермака: о чем говорит кадровая тряска

В нашей стране ни для кого не секрет, что Кабмин фактически непосредственно управляется Офисом президента. И вот сейчас началась активная "перезагрузка" правительства. Хотя, как показало голосование, не состоявшееся за отставку Кулебы 4 сентября, не все так гладко. Почему министры отказываются работать под управлением Банковой? Почему сейчас начались такие кадровые процессы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Очень похоже на рефлексию с криком "шеф, все пропало!"

Политолог Владимир Цыбулько отметил, впечатление такое, что неудачная поездка делегации во главе с Ермаком, формально возглавляемая вице-премьером Свириденко, была последней каплей для американцев. Ведь Зеленский так и не избавился от коррупционных лиц из скандального списка Госдепа.

"А расследования антикоррупционных органов тоже фактически парируются властью. Очевиден управленческий коллапс, который функционально способен только на разграбление бюджета. Очевидно, что разрушение конституционного устройства привело к потере управляемости, и, если центр этого не замечает, то провинция остается ограбленной, как никогда раньше. Можно ли назвать усилия власти осмысленными и плановыми? Вряд ли! Очень похоже на рефлексию с криком "шеф, все пропало!". Тем более, что честного намерения изменить ситуацию в сторону действенной конституционности, к величайшему сожалению за Зеленским не наблюдается!", – отметил эксперт.

Назначение в Кабмине – это такой иллюзион Копперфильда, только в исполнении Ермака

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук напомнил, что в Конституции прописано, кто за что отвечает, где премьер-министр курирует экономический блок. Но поскольку за Ермаком стоит президент, то зависимость от Банковой фактически узаконена.

"И поскольку в самой Конституции в порядке формирования правительства нет чёткой иерархии, видим полное подминание под себя законодательной власти, контроль над Верховной Рады, а также Кабмином, где премьер-министр является даже не английской королевой. Это чисто номинальная фигура. Даже заметьте, мы обсуждаем фамилии министров, но фигура премьер-министра обсуждается в последнюю очередь. Значит он ничего не значит. Он всего лишь получает свои материальные или нематериальные дивиденды. Если бы было чёткое сознание того, что за более, чем 2,5 года войны экономика является самым слабым звеном и она подрывает авторитет Украины, тогда нужно было бы пересматривать всю систему принятия решений. Вся проблема в том, что у нас есть коллективный марксизм. Когда надо, его олицетворяет Гетманцев, когда надо – Марченко, когда надо – Пышный. Вот и получается у нас многолетний Янус, который узаконивает и пиарит то систему, которая есть. Вот и имеем институционально – невероятную хрупкость и слабость украинского государства", – отметил эксперт.

Он подчёркивает, самый большой парадокс для него состоит в том, что в органах власти нет ни одного теоретического экономиста, который бы мог на уровне экономического обоснования рассказать, что делает правительство. То есть, страна в которой за экономику отвечает, кто угодно, но не экономист.

"Это очень похоже на то, что кухарка может управлять экономикой. И показательным на этом фоне есть то, что в Украине за 20 лет среднегодовая инфляция 12,7%, что квалифицирует Украину в ТОП-15 самых неблагополучных стран мира", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Относительно кадровых перестановок в правительстве Ярослав Романчук говорит, что это похоже на обмен шила на мыло. Ведь кадровые перестановки происходят в правительстве, которое на самом деле ни на что толком не влияет.

"Это специальное формирование параллельной повестки дня, когда людям предлагается обсуждать вместо какой-то конкретики какие-то шашечки. А суть, чем должны заниматься правительство, Нацбанк – остаётся за кадром. Видим управленческий инфантилизм, которым пользуются люди, которые активно дерибанят активы, ресурсы и на таможне, и через налоговую. Перфоманс на перфомансе… Ермак делает перфоманс. Зеленский делает перформанс, а страдают украинцы, мнение которых, даже устоявшихся мозговых центрах, не слушают. Всё, что делается с кадрами и назначениями – это такой иллюзион Копперфильда, только в исполнении Ермака", – подытожил эксперт.

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