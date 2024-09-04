Почему началась правительственная перезагрузка: к чему это приведет

В Раду поступили заявления об отставке ряда министров и главы Фонда госимущества. По словам председателя ВР Руслана Стефанчука, заявления об отставке подали: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышин Александр; министр юстиции Украины Малюська Денис; министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрелец Руслан; вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина; вице-премьер-министр Украины – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук; глава Фонда государственного имущества Украины Коваль Виталий. Также появилась информация, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу также планируют отправить в отставку. Почему сейчас назрела серия громких отставок? Кто может занять вакантные должности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Отставки в Кабмине. Фото: из открытых источников

Чуть ли не 40% правительства будет в статусе и.о.

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко так прокомментировал ситуацию:

"Во-первых, напомню, что министры у нас ни за что не отвечают. Могут не иметь ни профессионального образования, ни опыта работы в той области, в которой теоретически должны заниматься формированием государственной политики. Поэтому их можно заменять почти каждый месяц. Это не влияет ни на что. Поэтому смысла говорить о "назрелости" ситуации с возможной отставкой я не вижу. Во-вторых, ни один из вышеупомянутых министров, кроме разве что Камышина, не причастен ни к экономическим вопросам, ни к военным. Поэтому их наличие или отсутствие в должностях никто не заметит. В-третьих, а это уже очень интересно, после их отставки уже чуть ли не 40% правительства будет, пусть и временно, но в статусе и.о., что достаточно опасно в условиях военного времени, поскольку в такой конфигурации правительство становится почти неспособным оперативно и адекватно реагировать на текущие вызовы, стоящие перед государством".

И именно с этой точки зрения, отмечает эксперт, следует рассматривать последствия их отставки.

"Исправлять ситуацию парламенту нужно как можно быстрее", – подытожил Юрий Гаврилечко.

Есть желание Банковой влить в правительство "новую кровь"

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил, что ожидаемая "правительственная перезагрузка" началась.

"Ее ожидали уже давно, хотя бы учитывая тот факт, что вакантными долгое время остаются 5 должностей министров. А вокруг должности премьер-министра уже больше года ходят разнообразные слухи и назывались разные фамилии – от Свириденко, Маркарова, Шурмы до Чернышева и Федорова. Правда, статья 10 Закона "О правовом режиме военного положения" четко и ясно указывает, что в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия Кабинета Министров Украины (дело в том, что отставка премьера влечет отставку всего состава Кабмина). Поэтому этой нормой многим желающим, продвигавшим себя на премьера, амбиции охлаждали", – отметил эксперт.

Он отметил, что следует понимать, что громкие замены происходят на уровне исполнителей. Министры не являются полномочными чиновниками, а весь Кабмин – фактически исполнительный аппарат Офиса президента.

"Поэтому, очевидно, одна из главных причин ротации части Кабмина – желание Банковой влить в правительство новую кровь – профессиональных менеджеров, способных оперативно и результативно выполнять поставленные Офисом президента задачи в условиях военного времени. Как бы то ни было (речь о политических расчетах и влиянии разных групп окружения), но Зеленский очень часто руководствуется субъективным и показательным принципом прагматичной эффективности и КПД того или иного чиновника. И, надо отметить, многие давно уже не соответствуют этому принципу. Зеленский предпочел бы Кабмин "ястребов-технократов", – говорит Олег Постернак.

По его словам, по каждому чиновнику, фамилия которого звучит в шорт-листе на замену, может быть свой дополнительный мотив, предопределяющий отставку.

"В случае Камышина – это, возможно, перевод на должность в Офис президента, Молюськи – усталость от эпатажных поступков, Коваля – борьба за "лакомый" кусок государственной собственности и т.д. Среди вероятных министров, которые будут заменены, также называют вице-премьера Верещук, министра образования и науки Лисового, министра иностранных дел Кулебу", – отметил политтехнолог.

Он прогнозирует, что многие из отставленных чиновников, возможно, пополнят дипломатические должности за пределами Украины.

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