Зеленский обматерил Путина в эфире американского телеканала

Украинский президент заявил, что граждане Украины не готовы отдать свою свободу "долбаному террористу" Владимиру Путину. Такое заявление Владимир Зеленский сделал в эфире программы Meet the Press американского телеканала NBC news

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

"У меня много сил. Но, даже если мы чувствуем себя сильными и имеем много энергии, это не значит, что мы хотим воевать всю нашу жизнь, потому что цена велика, потому что война забирает лучших из нас, лучших героев, лучших мужчин, женщин и детей. Но мы не готовы отдать свою свободу этому долбанному (f---ing) террористу Путину. Вот почему мы воюем",- сказал президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, что нужно для ускорения контрнаступления ВСУ. Для ускоренного контрнаступления ВСУ требуется ПВО. РФ ведь сегодня контролирует украинское небо.

По словам президента Зеленского, пока россияне контролируют, а у Украины нет достаточно защиты, то ВСУ не могут продвигаться быстро вперед. Так что украинский президент призвал партнеров дать нам ПВО на зиму.

Также "Комментарии" сообщали о том, кто в окружении Зеленского продвигает идею переговоров с РФ . Представители США и ЕС вроде бы начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. Разведка Великобритании отмечает, что линия фронта в Украине практически застыла. Более того, Украина и РФ якобы ведут переговоры по гуманитарным вопросам. Между тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверяет, что тайные переговоры между Украиной и Россией не ведутся. А президент Владимир Зеленский утверждает, что никто на Западе не требует от него вступать в переговоры с РФ.

