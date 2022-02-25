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Зеленский о вторжении РФ: канцлер ФРГ Шольц сказал не всю правду

Президент заявил, что, когда бомбы падают в Киеве, это происходит в Европе

сегодня, 15:47 comments1364
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал лишь часть правды, когда прокомментировал российское вторжение в Украину. Шольц сказал, что Европа такого не видела 75 лет. В этих словах лишь часть правды. Потому что речь не только о вторжении РФ в Украину, но и об объявлении открытой войны единой Европе. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский заявил в своем обращении к украинцам.

Зеленский о вторжении РФ: канцлер ФРГ Шольц сказал не всю правду

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что своим вторжением в Украину Россия разрушила то основополагающие правила о том, что ни одна страна в Европе не имеет права силой посягать на суверенитет другого государства.

По словам Владимира Зеленского, второй день подряд украинские города вынуждены страдать от ракетных обстрелов, от падения бомб. А те танковые колонны и авианалеты, которые зафиксированы на множестве видео и фото, словно возвращают нас во времена Второй мировой войны, после которой весь европейский континент говорил "никогда снова". Как оказалось, это "снова" спустя 75 лет вернулось в 2022 году.

Зеленский обратился к европейским лидерам показать свою решительность, потому что пока что ни о каких весомых действиях, которые бы заставили Россию остановить военные действия против Украины говорить не приходится. 

Президент возмутился, неизвестно, как Европа собралась защищать себя, когда там медленно помогает Украине сдерживать российскую агрессию. Владимир Зеленский отметил, Европа имеет возможность остановить обстрелы украинских городов со стороны российского войска, но это нужно делать решительно и уверенно, секторальные санкции уже не помогают.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский обратился к "Бухарестской девятке".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3zFAZ4ezNYE
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