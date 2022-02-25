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Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": о чем попросил президент

Глава украинского государства просит оборонную помощь, а также усиление санкций и давления на агрессора

сегодня, 11:42
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны "Бухарестской девятки" помочь Украине прекратить войну, которую начала Россия, вынудив Владимира Путина к переговорам. Как передает портал "Комментарии", об этом написал глава украинского государства в Twitter.

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": о чем попросил президент

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В своем обращении Владимир Зеленский отметил, что украинцы защищают свою землю, но очень сильно нуждаются в международной поддержке. Без международной поддержки конкретными шагами дать быстрый отпор агрессору очень сложно.

Президент отметил, что он уже обратился к "Бухарестской девятке" с призывом предоставить Украине оборонную помощь, ввести новый пакет санкций против России, усилить давления на Москву. После всего этого Россия должна сесть за стол переговоров. Украине очень сильно нужна настоящая антивоенная коалиция.

Отметим, членами "Бухарестской девятки" есть такие страны-члены НАТО, как Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия. Главная цель такого объединения состоит в том, чтобы усилить работу Североатлантического альянса именно в Восточной части Европы. 

Владимир Зеленский отметил, он уже обсудил возможную помощь от "Бухарестской девятки" с президентом Польши Анджеем Дудой.

Также читайте на портале "Комментарии" сообщает – блицкриг агрессора провалился: эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, какими были первые сутки российского открытого вторжения и, почему у Владимира Путина не удалось в первые дни сломать украинцев, выполнив те цели, которые изначально ставились Кремлем.



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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497094274911027209
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