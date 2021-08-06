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Зеленский о своем последнем выступлении в Донецке: «это пропасть то, что произошло»

Президент Владимир Зеленский вспомнил последний концерт "Квартала 95" в центре Донецка, который состоялся в апреле 2014 года

сегодня, 12:24
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский с ностальгией вспомнил о своем последнем выступлении в Донецке, когда Донбасс еще не был оккупирован и российские войска не контролировали украино-российскую границу. Как информирует портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу "Дом".

Зеленский о своем последнем выступлении в Донецке: «это пропасть то, что произошло»

Владимир Зеленский. Фото - Офис президента Украины

Владимир Зеленский рассказал, что "Студия Квартал 95" всегда имела аншлаг выступая в Донецке. Зеленский отметил, что он со своим коллективом приехал в Донецк в апреле 2014 года. Тогда еще не было никаких признаков, что город скоро будет оккупирован, везде была украинская символика. Правда на следующий день после выступления, вспоминает Владимир Зеленский, он увидел группу парней, которая шла по проспекту. Они держали в руках национальные флаги Украины и флаги с другой символикой. Зеленский рассказал, что тогда эти парни подошли к нему с просьбой сфотографироваться. 

"Они говорят: "Вован, можно с вами сфотографироваться?". Я им ответил: "Подождите, не до фотографий. Что вы делаете?". "Та ой, не обращай внимание, это просто работа", – вспоминает Зеленский.

Зеленский добавил, тогда и в мыслях не было того, что все это приведет к таки плачевным последствиям и город будет оккупирован. По словам президента, тот концерт подарил много позитивных эмоций и улыбок, но вот на утро, когда артисты уезжали был какой-то неприятный осадок и предчувствие чего-то нехорошего.

Читайте также на портале "Комментарии" – Зеленский заявил, что Россия хочет превратить жителей ОРДЛО в рабов, используя их в своих манипуляциях во время выборов в Госдуму РФ.


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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCOqFkpNwNLPGOb8EC-mwZYg
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