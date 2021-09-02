Эксперты подвели итоги визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в США, который состоялся 1 сентября, в ракурсе украино-российского конфликта, ответив на вопрос, оправдались ли ожидания, что "Штаты нам помогут".

Война России против Украины: помогут ли Штаты в разрешении конфликта - фото из открытых источников

У значительной части украинского общества были завышенные ожидания от этого визита

У значительной части украинского общества были завышенные ожидания от этого визита. И виновата в этом сама власть. Такое мнение высказал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015- 29 апреля 2016), бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука.

"Накануне визита в США представители "зеленой команды" распространяли информацию о каких-то исторических прорывах, грядущих успехах, чуть ли не новой эпохе в отношениях между Украиной и США. Такие заявления породили определенные ожидания, в первую очередь, у людей, которые поддерживают Зеленского. Но, с моей точки зрения, такие прогнозы, бравурны речи, были абсолютно необоснованными. Что мы и видим по итогам, в том числе, в ракурсе вовлеченности США в украино-российское противостояние. Точнее – отсутствия такой вовлеченности", – отмечает Георгий Тука.

Он не исключает, что некие позитивные подвижки станут видны через два-три месяца. Но на данный момент не считает возможным говорить о каких-то прорывах. В том числе в ракурсе поддержи Украины со стороны США в противостоянии с Россией.

"К сожалению, пока всё – на уровне очередной глубокой обеспокоенности. И которого по счету заверения о том, что США поддерживают и будут поддерживать территориальную целостность Украины. И призывов в стиле: "Россия, уходи!". Выделение тех же 45 млн долларов для украинцев, пострадавших от российской агрессии, а также 60 млн на вооружение – это капля в море. Особенно зная суммы, которые выделяли американцы на Афганистан, куда за 20 лет вбухали около триллиона долларов", – резюмирует Георгий Тука.

Россией это может быть расценено как хрупкое союзничество, что станет поводом к новым тревожным ситуациям и военным маневрам на границе в случае несохранения примирительного ритма в отношениях США и РФ

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает, что визит оказался практичным, содержательным и важным. Но не настолько, чтобы оценить его как прорывной, подобный визитам Зеленского в Великую Британию и Турцию.

"Оборонная и энергетическая повестка визита наполнены радужными планами, обещаниями и заверениями. Но по факту мы остаемся в ситуации окопной войны на Востоке Украины с РФ, поставлены перед фактом существенного риска по использованию газа как геополитического оружия. Минимальные "бонусы" (военная помощь на 60 млн., личные гарантия Байдена касательно санкций в случае антиукраинских действий РФ в вопросе транзита газа, новое оборонное соглашение, стратегический диалог в вопросе климата и энергетики) не способны создать крепкую почву для ожидаемой новой динамики украинско-американских отношений, – отмечает Олег Постернак. – И даже подготовка Хартии о стратегическом сотрудничестве сводит отношения к формальным моментам, оттесняя такие важные вопросы как реальная поддержка США в вопросе вступления в НАТО, предоставление статуса основного союзника США вне НАТО, крепких гарантий по "Северному потоку-2" и так далее".

Эксперт не исключает, что Россией это может быть расценено как хрупкое союзничество, что станет поводом к новым тревожным ситуациям и военным маневрам на границе в случае несохранения примирительного ритма в отношениях США и РФ.

"С другой стороны, между ними сложился "постженевский мир", связанный с желанием США максимально "оттащить" РФ от Китая. Собственно, для этого и были смягчены санкции США по "Северному потоку-2". Поэтому украинский вопрос становится для Байдена актуальной козырной картой для сдерживания русских от тесных "объятий" с КНР", – заключает Олег Постернак.

Ранее в Кремле отреагировали на состоявшиеся в среду, 1 сентября, переговоры лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.









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