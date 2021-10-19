Зеленский не сомневается – уже в этом году Украина получит нового прокурора САП

Президент Украины Владимир Зеленский высказал убеждение, что до конца 2021 года в Украине будет известно имя нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Как информирует издание "Комментарии", об этом глава государства сказал в интервью телеканалу "ICTV".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства намекнул, что благодаря кадровым перестановкам в руководстве парламента удастся существенно ускорить процесс принятия во втором чтении закона о НАБУ. Владимир Зеленский даже озвучил предварительные сроки – это должна быть следующая неделя.

Что же касается фактического блокирования работы САП, то Зеленский высказал сожаление с тем, что комиссия не может принять волевое решение. Глава государства отметил, что уже проведена работа в этом направлении. Комиссия все же выйдет на окончательное решение. Финал конкурса скоро. Прокурор САП должен быть известен уже в этом году.

Отметим, одно из требований, которое выставляют западные партнеры Украины, в частности, США, касается как раз прозрачного конкурса на главу САП.

Также читайте на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский не стал отрицать, что использовал оффшорные компании, но сослался на то, что в 2012 году власть Януковича просто не оставлял выбора, особенно, если ты был в оппозиции и постоянно критиковал Януковича и его окружение. К оффшорам пришлось прибегнуть, чтобы защитить бизнес и людей, которые в нем работали. При этом президент отметил, что, просмотрев фильм "Слидство.Инфо" он не увидел ничего для себя нового. В основном те же факты, которые использовали против него его оппоненты в 2019-м году.

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