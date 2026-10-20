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Кречмаровская Наталия
Мирные переговоры по завершению войны в Украине пока не дают весомых результатов. Одни политики отмечают, что договариваться придется, однако главный вопрос – с какой позиции. Другие — указывают на необходимость искать хотя бы небольшие точки пересечения, чтобы впоследствии выйти на большее соглашение.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что по вопросу поиска путей к завершению войны нужно говорить с обществом, дискутировать и обсуждать даже непопулярные вопросы. Президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, не прошел тест на лидерство по этому вопросу. Политик отметил, что президент Украины в начале вторжения вел себя мужественно и сегодня тоже.
По его мнению, Зеленский вообще не собирается выходить к обществу со сложным разговором.
Народный депутат подытожил, что этот рассказ будет и дальше, однако цена, которую за это платит страна, ужасная.
Напомним: портал "Комментарии" писал, чего Трамп никогда не простит Зеленскому.