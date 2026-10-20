Зеленский не прошел тест на лидерство: нардеп раскрыл, чего панически боится президент

Мирные переговоры по завершению войны в Украине пока не дают весомых результатов. Одни политики отмечают, что договариваться придется, однако главный вопрос – с какой позиции. Другие — указывают на необходимость искать хотя бы небольшие точки пересечения, чтобы впоследствии выйти на большее соглашение.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что по вопросу поиска путей к завершению войны нужно говорить с обществом, дискутировать и обсуждать даже непопулярные вопросы. Президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, не прошел тест на лидерство по этому вопросу. Политик отметил, что президент Украины в начале вторжения вел себя мужественно и сегодня тоже.

"И я верю в то, что он готов бороться, воевать за Украину. Но лидерство — это не только это. Лидерство — это еще и готовность выдержать критику и пойти на непопулярные шаги. Зеленский постоянно ищет аплодисменты, как артист. Только аплодисменты. Он панически боится свиста. И это очень плохо и это очень слабая позиция. Вот здесь он не прошел тест на лидерство вообще”, — убежден парламентарий.

По его мнению, Зеленский вообще не собирается выходить к обществу со сложным разговором.

"Ему лучше дальше продавать обществу надежды. Вот сейчас, вот еще немного, вот сейчас пройдут выборы в Конгресс, а вот завтра будет у нас наша антибаллистика, а вот полетит наша супер ракета и так далее", — отметил политик.

Народный депутат подытожил, что этот рассказ будет и дальше, однако цена, которую за это платит страна, ужасная.

Напомним: портал "Комментарии" писал, чего Трамп никогда не простит Зеленскому.



