Трамп дуже злопам’ятний: чого ніколи не пробачить Зеленському

Президент США Дональд Трамп вказав на необхідність провести вибори президента в Україні. Президент України Володимир Зеленський відповів, що обирати лідера буде український народ, і наголосив на необхідності 60 днів тиші, щоб провести вибори.

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Фесенко пояснив, чому Трамп вимагає виборів в Україні. За його словами, заява лідера США — це агресивна реакція на критику Зеленського щодо дизельної угоди з Росією. Фесенко зазначив, що Зеленський не втримався і відреагував емоційно.

"Трамп злопам'ятний, на жаль. Його відносини із Зеленським неоднозначні. Там були різні періоди. Він вважається Зеленським. Я думаю, що він його і не любить і поважає одночасно. Ось це давно вже почалося", — пояснив політолог.

Фесенко зазначив, що Зеленський для Трампа це гравець низької ліги, навіть не другої — там ЄС, великі економіки.

“Україна для нього – це така третя ліга. Але Зеленський поводиться як лідер, який грає майже у вищій лізі. Він грає не за правилами, він грає сильно. І це, з одного боку, теж викликає повагу до Трампа, а з іншого боку, його дратує періодично. А от коли роздратування на першому плані, коли це б'є по особистих інтересах Трампа чи коли Трамп думає, що треба натиснути на Зеленського агресивно, ось тоді він згадує навіть про вибори. Це і форма роздратування, і форма тиску”, — зазначив Фесенко.

Однак, наголосив політолог, це не призвело до “повного та швидкого виконання вимог Трампа”.

"Українське суспільство має іншу позицію. І в принципі те, що сказав Зеленський, що вирішуватимуть українські виборці, хто буде їхнім лідером", — зазначив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як, за словами політолога Володимира Фесенка, Трамп ставиться до Путіна.



