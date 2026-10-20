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Зеленський не пройшов тест на лідерство: нардеп розкрив, чого панічно боїться президент

Народний депутат Гончаренко розповів, які рішення потрібно ухвалити у складний для країни час

20 жовтня 2026, 22:17
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Кречмаровская Наталия

Мирні переговори щодо завершення війни в Україні поки не дають вагомих результатів. Одні політики зазначають, що домовлятися доведеться, однак головне питання — з якої позиції. Інші — наголошують на необхідності шукати хоча б невеликі точки перетину, щоб згодом вийти на більше угоду. 

Зеленський не пройшов тест на лідерство: нардеп розкрив, чого панічно боїться президент

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що у питанні пошуку шляхів до завершення війни потрібно говорити із суспільством, дискутувати і обговорювати навіть непопулярні питання. Президент України Володимир Зеленський, за його словами,  не пройшов тест на лідерство у цьому питанні. Політик зазначив, що президент України на початку вторгнення поводився мужньо і сьогодні теж. 

“І я вірю в те, що він готовийборотись, воювати за Україну. Але лідерство — це не тільки це. Лідерство — це ще й готовність витримати критику і піти на кроки, які непопулярні. Зеленський постійно шукає аплодисменти, як артист. Тільки  аплодисменти. Він панічно боїться свисту. І це є дуже погано і це дуже слабка позиція. От тут він не пройшов тест на лідерство взагалі”, — переконаний парламентар. 

На його думку, Зеленський взагалі не збирається виходити до суспільства зі складною розмовою. 

“Йому краще далі продавати суспільству надії. От зараз, от ще трішки, от зараз пройдуть вибори в Конгрес, а от завтра буде в нас наша антибалістика, а от полетить наша супер ракета і так далі”, — зазначив політик.

Народний депутат підсумував, що ціна, яку за це сплачує країна, жахлива. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чого Трамп ніколи не пробачить Зеленському. 




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=H3ucPa6oKBA
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