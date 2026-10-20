Зеленський не пройшов тест на лідерство: нардеп розкрив, чого панічно боїться президент

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Кречмаровская Наталия
Мирні переговори щодо завершення війни в Україні поки не дають вагомих результатів. Одні політики зазначають, що домовлятися доведеться, однак головне питання — з якої позиції. Інші — наголошують на необхідності шукати хоча б невеликі точки перетину, щоб згодом вийти на більше угоду.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що у питанні пошуку шляхів до завершення війни потрібно говорити із суспільством, дискутувати і обговорювати навіть непопулярні питання. Президент України Володимир Зеленський, за його словами, не пройшов тест на лідерство у цьому питанні. Політик зазначив, що президент України на початку вторгнення поводився мужньо і сьогодні теж.
На його думку, Зеленський взагалі не збирається виходити до суспільства зі складною розмовою.
Народний депутат підсумував, що ціна, яку за це сплачує країна, жахлива.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чого Трамп ніколи не пробачить Зеленському.