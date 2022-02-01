Теперь только профи: что стоит за указом президента об укреплении обороноспособности страны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 1 февраля указ "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышения привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к принципам профессиональной армии". Документ, среди прочего, предусматривает прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года; постепенное повышение денежного обеспечения военнослужащих ВСУ; поэтапного увеличение численности ВСУ в период с 2022 по 2025 годы на 100 тысяч человек. Эксперты оценили для издания "Комментарии" предлагаемые изменения.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Реализация указа президента возможна лишь в условиях надлежащего финансирования всех процессов на уровне стран НАТО

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отмечает:

"Это очень основательный указ. Со стратегическими последствиями. Принципиальный подход. Если всё, что в нем перечислено, и дальше будет складываться (при условии, что в этом направлении будут серьезно работать, а, похоже, что это так), мы увидим серьезное укрепление обороноспособности Украины. Что, кстати отображено в самом названии документа. Как и то, за счет чего это будет – за счет повышения привлекательности военной службы. За 40 лет непосредственной службы и шестой десяток в сфере обороны (где продолжаю работать), я не встречал подобного документа".

Средства реализации – постепенный переход к профессиональной армии. Об этом не раз говорилось. И попытки такого перехода в Украине были, напоминает генерал. Но, как правило, связаны они были с предвыборными кампаниями кандидатов в президенты. И поскольку, как правило, имели конъюнктурный характер, – так и не были реализованы.

"В данный момент соответствующее заявление, подкрепленное указом, делает президент, Верховный главнокомандующий – в условиях войны. Гибридной, но войны. Длящейся восьмой год. При еще более обострившейся ситуации, когда на границах нашего государства сосредоточено 120-тысячное войск страны-агрессора, захватившей и оккупировавшей часть нашей территории", – акцентирует Игорь Романенко.

По его словам, реализация этого указа возможна лишь в условиях надлежащего финансирования всех процессов на уровне стран НАТО. К чему мы должны стремиться, обеспечивая соответствующие процесс переформатирования своих вооруженных сил.

"В указе определено, что делать. Поставлены задачи в целом Кабмину и ряду министерств – Минобороны, Минюста (должны быть соответствующие изменения в законодательство). Очень смелый дедлайн – до 2024 года осуществить переход на профессиональную армию, сделав ее привлекательной за счет системы мер (денежное довольствие, обеспечение жильем, справедливые кадровые перемещения на основании рейтингов). Как достигать этого, не понижая мобилизационный потенциал? Ставка делается на интенсивную подготовку и финансовую заинтересованность людей, которые заключают контракты на более длительные сроки (получать будут больше). Есть различные формы обеспечения жильем. Если будет достойное финансирование и быстрая реализация – серьезный рычаг. В сравнении с предыдущими годами службы даже в двух армиях – СССР и независимой Украины – я вижу, что так системно не подходили. Пока это сделано лишь в документах. Очень хотелось бы, чтобы воплотилось в реальности", – подчеркивает генерал.

По его мнению, моменты, связанные с открытием рынка земли, со строительством дорог – показывают, что команда Зеленского может добиваться своего. Менять что-то кардинально. К лучшему. А потому, отмечает Игорь Романенко, есть надежда, что они способны реализовать стратегические планы по безопасности. Тем более, напоминает, генерал, что президент сам говорил – государство должно защищать тех, кто защищает его.

Этот указ президента ждали все защитники Украины

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин уверен: подписание этого указа подтверждает, что Украина стоит на пути к членству в НАТО.

"В 2019 году, когда вступили в силу конституционные поправки, закрепившие стратегический курс Украины на получение полноправного членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе, был принят закон о том, что украинская армия должна быть профессиональной. В самом блоке НАТО на сегодняшний день лишь две из 30 стран имеют призыв на действительную военную службу. Это Норвегия и Турция, причем, в последней он должен быть вскоре отменен. В странах, которые стремятся в НАТО (Украина, Грузия, Молдова) поставлена задача – отказаться от срочной службы в армии, – отмечает эксперт. – Армии должны быть профессиональными. Там должны служить люди, которые готовы стать на защиту своей Родины, надлежащим образом подготовлены – и за это получают соответствующее денежное вознаграждение, соответствующие социальные гарантии".

Именно поэтому, подчеркивает Влад Волошин, военнослужащим, согласно подписанному указу, будет увеличено денежное довольствие до уровня трех минимальных зарплат.

"Военнослужащие не производят материальных благ, материальных ценностей для своего государства. Но в случае возникновения необходимости встать на защиту Родину, они должны сделать это – не жалея своих жизни и здоровья. Защищая тех, кто вышеназванные блага производит, – поясняет эксперт. – И в нынешних условиях, когда Россия открыто продемонстрировала (и продолжает демонстрировать) свою агрессию, Украина должна иметь мощные и профессиональные вооруженные силы".

Влад Волошин акцентирует, что, находясь в таком географическом и геополитическом положении, Украина не может быть внеблоковым государством.

"С востока, севера, юга у нас – территории, которые контролируются агрессором. Так что ВСУ должны быть сильными, профессиональными и – в блоке. Иметь союзников, которые помогут нам обороняться. А подписанный указ – своеобразная дорожная карта, которая будет внедряться в жизнь на протяжении следующих трех лет. За это время в ВСУ будет создано еще 20 бригад, общее число военнослужащих увеличиться еще на 100 тысяч. Причем вновь созданные бригады – этот будут уже профессиональные военные, обеспеченные всем необходимым для защиты нашего государства. Также в указе сообщается, что будет изменено положение о прохождении воинской службы. Четко регламентированно, как осуществляется профессиональный рост офицерского состава. Надеюсь, что будут соответствующие гарантии не только действующим военнослужащим, но и ветеранам ВСУ. Сам практически 30 лет отслужил в вооруженных силах нашей страны. И понимаю, что этот указ ждали все защитники Украины. Отрадно, что украинская власть, наконец, начала уделять достойное внимание военному строительству – строительству ВСУ", – резюмирует Влад Волошин.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, как Украину ставят перед фактом выполнения "Минска" и враги, и союзники.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!