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Зеленский назвал заявления некоторых стран унизительными и предательскими

Владимир Зеленский считает высказывания лидеров нескольких стран НАТО оскорбительными для Украины, ведущей войну против России.

сегодня, 16:33
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщения от некоторых стран относительно эскалации со стороны России в случае вступления Украины в НАТО унизительны. Об этом рассказал Зеленский во время встречи со студентами в Киеве.

Зеленский назвал заявления некоторых стран унизительными и предательскими

Владимир Зеленский критикует некоторые страны. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отметил, что Украина не является членом НАТО, потому что некоторые члены альянса оказались скептически настроенными и боятся военной агрессии со стороны России.

"Украина не в НАТО, потому что некоторые страны – скептики. Чего боится эта группа стран? Они боятся эскалации со стороны России. Это официальное утверждение. Я сейчас не могу сказать, какие это страны. Но это звучит очень обидно", – передает слова президента "Укринформ".

Владимир Зеленский подчеркнул, что такие заявления носят предательский характер. По словам президента, это признак того, что война, которая происходит в Украине для представителей тех стран, которые не поддерживают Украину, не является эскалацией, несмотря на тысячи погибших людей, а также российские военные преступления.

"Если они говорят, что будет эскалация со стороны России, это говорит о том, что продолжающаяся война не их. Поэтому я считаю, что это унизительно и предательски в отношении Украины... Это говорит о том, что для них нынешняя ситуация в Украине, где около трети территорий оккупировано, где столько человек погибло, – не эскалация", – сказал Зеленский.

В конце выступления президент отметил, что "мы боремся с их скепсисом", однако победить Россию можно тогда, когда все будут стоять на "стороне окончания войны", а не думать о "своей политической безопасности".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что словацкий лидер Фицо заявил о необходимости Украины отказаться от своих территорий, чтобы остановить войну.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который бурно отреагировал на указ Зеленского об исторически населенных украинцами территориях РФ.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3816728-zelenskij-vvazae-prinizlivimi-zaavi-deakih-krain-pro-eskalaciu-z-boku-rf-u-razi-vstupu-ukraini-do-nato.html
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