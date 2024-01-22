Зеленский назвал заявления некоторых стран унизительными и предательскими

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщения от некоторых стран относительно эскалации со стороны России в случае вступления Украины в НАТО унизительны. Об этом рассказал Зеленский во время встречи со студентами в Киеве.



Владимир Зеленский критикует некоторые страны. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отметил, что Украина не является членом НАТО, потому что некоторые члены альянса оказались скептически настроенными и боятся военной агрессии со стороны России.

"Украина не в НАТО, потому что некоторые страны – скептики. Чего боится эта группа стран? Они боятся эскалации со стороны России. Это официальное утверждение. Я сейчас не могу сказать, какие это страны. Но это звучит очень обидно", – передает слова президента "Укринформ".

Владимир Зеленский подчеркнул, что такие заявления носят предательский характер. По словам президента, это признак того, что война, которая происходит в Украине для представителей тех стран, которые не поддерживают Украину, не является эскалацией, несмотря на тысячи погибших людей, а также российские военные преступления.

"Если они говорят, что будет эскалация со стороны России, это говорит о том, что продолжающаяся война не их. Поэтому я считаю, что это унизительно и предательски в отношении Украины... Это говорит о том, что для них нынешняя ситуация в Украине, где около трети территорий оккупировано, где столько человек погибло, – не эскалация", – сказал Зеленский.

В конце выступления президент отметил, что "мы боремся с их скепсисом", однако победить Россию можно тогда, когда все будут стоять на "стороне окончания войны", а не думать о "своей политической безопасности".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что словацкий лидер Фицо заявил о необходимости Украины отказаться от своих территорий, чтобы остановить войну.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который бурно отреагировал на указ Зеленского об исторически населенных украинцами территориях РФ.