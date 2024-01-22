Зеленский назвал заявления некоторых стран унизительными и предательскими

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщения от некоторых стран относительно эскалации со стороны России в случае вступления Украины в НАТО унизительны. Об этом рассказал Зеленский во время встречи со студентами в Киеве.
Владимир Зеленский критикует некоторые страны. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский отметил, что Украина не является членом НАТО, потому что некоторые члены альянса оказались скептически настроенными и боятся военной агрессии со стороны России.
Владимир Зеленский подчеркнул, что такие заявления носят предательский характер. По словам президента, это признак того, что война, которая происходит в Украине для представителей тех стран, которые не поддерживают Украину, не является эскалацией, несмотря на тысячи погибших людей, а также российские военные преступления.
В конце выступления президент отметил, что "мы боремся с их скепсисом", однако победить Россию можно тогда, когда все будут стоять на "стороне окончания войны", а не думать о "своей политической безопасности".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что словацкий лидер Фицо заявил о необходимости Украины отказаться от своих территорий, чтобы остановить войну.
Также "Комментарии" писали о Медведеве, который бурно отреагировал на указ Зеленского об исторически населенных украинцами территориях РФ.
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