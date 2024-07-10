Зеленский назвал страны, которые перестанут существовать, как только США выйдут из НАТО

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Кравцев Сергей
Если официальный Вашингтон примет решение выйти из НАТО, тогда мир потеряет много стран, которые рассчитывают на США и Североатлантический альянс. В частности, Польша и страны Балтии прекратят существовать, как независимые. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе интервью в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ОП.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Свои размышления глава украинского государства озвучил, как ответ на вопрос, опасается ли он прихода Дональда Трампа на пост президента США.
Владимир Зеленский добавил, что если граждане США проголосуют за Трампа, то он надеется, что политика нового лидера Америки относительно Украины не изменится.
Также Владимир Зеленский сказал, что не знает, сможет ли Трамп закончить войну за один день. Он отметил, что у них были и хорошие встречи, но они вместе не прошли войну. Президент подчеркнул, что именно во время войны можно понять, можешь ли ты на кого-то рассчитывать.
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Ігор
сегодня, 06:30
Добре бути йолопом можна всіх повчати і вважати себе найрозумнішим! Ще й можливість красти як бонус. Знов буде у кожному ЗМІ величезна кількість цитат пекельного найсвітлішого.