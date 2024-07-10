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Зеленский назвал страны, которые перестанут существовать, как только США выйдут из НАТО

Президент Украины убежден, что, если США выйдут из НАТО, мир потеряет Польшу, Балтию и другие страны

сегодня, 07:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Если официальный Вашингтон примет решение выйти из НАТО, тогда мир потеряет много стран, которые рассчитывают на США и Североатлантический альянс. В частности, Польша и страны Балтии прекратят существовать, как независимые. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе интервью в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ОП.

Зеленский назвал страны, которые перестанут существовать, как только США выйдут из НАТО

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Свои размышления глава украинского государства озвучил, как ответ на вопрос, опасается ли он прихода Дональда Трампа на пост президента США.

"Я не знаю кто будет президентом США. Я надеюсь, что Соединенные Штаты никогда не выйдут из НАТО, потому что иначе мир потеряет очень много стран. Потому что такие как Путин... мы потеряем небольшие государства, которые рассчитывают на Америку и НАТО, американское лидерство. Мы потеряем балтийские страны, Польшу и другие страны, которые очень чувствительно относятся к этой теме. И я надеюсь, что США никогда всерьез не будут думать о выходе из НАТО. Я так думаю. Но это не мое решение, я просто делюсь с вами своим мыслями", — высказался украинский лидер.

Владимир Зеленский добавил, что если граждане США проголосуют за Трампа, то он надеется, что политика нового лидера Америки относительно Украины не изменится.

Также Владимир Зеленский сказал, что не знает, сможет ли Трамп закончить войну за один день. Он отметил, что у них были и хорошие встречи, но они вместе не прошли войну. Президент подчеркнул, что именно во время войны можно понять, можешь ли ты на кого-то рассчитывать.

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"Мы боремся за большее количество ПВО для Украины. Я уверен, что это произойдет. Мы боремся за большее количество самолетов, в частности F-16. Мы упорно работаем над тем, чтобы эти истребители были предоставлены. Мы также боремся за дополнительные гарантии безопасности Украины, включающие оружие, финансы и политическую поддержку. Мы настаиваем на решительных действиях со стороны Америки и Европы, которые укрепят наших воинов", – подчеркнул президент.




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