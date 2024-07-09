Саммит НАТО в Вашингтоне: Зеленский назвал ключевые вопросы, которые будут обсуждаться

На саммите НАТО, который начинается сегодня в Вашингтоне, среди основных вопросов будет увеличение количества средств ПВО, истребителей F-16 и дополнительные гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Мы боремся за большее количество ПВО для Украины. Я уверен, что это произойдет. Мы боремся за большее количество самолетов, в частности F-16. Мы упорно работаем над тем, чтобы эти истребители были предоставлены. Мы также боремся за дополнительные гарантии безопасности Украины, включающие оружие, финансы и политическую поддержку. Мы настаиваем на решительных действиях со стороны Америки и Европы, которые укрепят наших воинов", – подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы российский террор потерпел поражение.

"Это нужно не только нашему государству — это необходимо всем нашим партнерам и каждому народу", — добавил он.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность лидерам стран и всем, кто вчера и сегодня осудил российский террор.

"Мы ценим вашу поддержку, друзья! Мы поддерживаем постоянную связь с партнерами, чтобы никто не молчал. Чтобы все осуждали российские действия. И очень важно, чтобы все действовали. Чтобы были приняты те решения, которые вернут безопасность. В частности, решение здесь в Вашингтоне на саммите НАТО", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон откровенно рассказал, кто выступает против членства Украины в НАТО . Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, посвященного 75-летию организации, заявил, что Соединенные Штаты Америки и Германия являются главными противниками вступления Украины в НАТО.