Зеленский назвал шаг Путина, который стал "вилкой в глазах Си Цзиньпина"

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин визитом и сотрудничеством с Северной Кореей бросил "вилку в глаза Си Цзиньпину". По словам Зеленского, у Путина нет иного выбора, и Россия не сможет вести длительную войну в Украине.
Владимир Зеленский о сотрудничестве Путина с Ким Чен Ыном. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью журналистке Труде Рубин рассказал о связях России с КНДР и их влиянии на войну в Украине. По словам Зеленского, у Путина не хватает артиллерии, поэтому он вынужден ездить к Ким Чен Ыну и просить оружие, несмотря на то, что такие действия не одобряют в Китае.
Зеленский отметил, что таким образом Украина может получить преимущество на поле боя, ведь у России заканчиваются ресурсы.
Президент подчеркнул, что Запад в десятки раз мощнее России. По словам Зеленского, Путин "маленький по сравнению с мировой экономикой", поэтому с помощью партнеров Украина сможет остановить Россию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно о двух целях, с которым Путин совершил визит в Северную Корею.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на назначение нового генсека НАТО.
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