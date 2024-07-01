Зеленский назвал шаг Путина, который стал "вилкой в глазах Си Цзиньпина"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин визитом и сотрудничеством с Северной Кореей бросил "вилку в глаза Си Цзиньпину". По словам Зеленского, у Путина нет иного выбора, и Россия не сможет вести длительную войну в Украине.



Владимир Зеленский о сотрудничестве Путина с Ким Чен Ыном. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью журналистке Труде Рубин рассказал о связях России с КНДР и их влиянии на войну в Украине. По словам Зеленского, у Путина не хватает артиллерии, поэтому он вынужден ездить к Ким Чен Ыну и просить оружие, несмотря на то, что такие действия не одобряют в Китае.

"Встреча Путина и Северной Кореи — это вилка, брошенная в глаза Си Цзиньпину. Путин все еще боится Китая, но не имеет выбора. Он ставит под угрозу отношения с Китаем просто из-за отсутствия боеприпасов. И это хороший сигнал для наших войск – в России не все так хорошо на поле боя", – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что таким образом Украина может получить преимущество на поле боя, ведь у России заканчиваются ресурсы.

"Это показывает, что они не могут дать ему все, что ему нужно. Но это показывает нашим партнерам, что не стоит говорить о длительной войне, потому что у него (Путина) не хватает ресурсов. Мы не хотим (вести длительную войну) в Украине и он этого хочет, но у него нет ресурсов, и это факт", – говорит Зеленский.

Президент подчеркнул, что Запад в десятки раз мощнее России. По словам Зеленского, Путин "маленький по сравнению с мировой экономикой", поэтому с помощью партнеров Украина сможет остановить Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно о двух целях, с которым Путин совершил визит в Северную Корею.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на назначение нового генсека НАТО.



