Зеленский назвал Путина маньяком: он заказал убийство мое и моей семьи

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с африканскими журналистами, где заявил, что Путин заказывал убийство его семьи и окружения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью президента для африканских СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Во время разговора с Владимиром Зеленским журналистка спросила, что "несколько месяцев назад" президент Украины был готов говорить с Путиным, но процесс переговоров остановился.

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Президент Украины исправил, указав, что "это не было несколько месяцев назад", а в момент, когда русские войска зашли в Украину. Тогда руководство РФ выставило ультиматумы для Украины и пригрозило убийством Зеленского.

"Когда он заказывал убийство мое, моего окружения и моей семьи, мы говорили, что этот ультиматум тоже не пройдет", — ответил Владимир Зеленский и добавил, что таких позиций со стороны России было несколько.

Президент вспоминает, что, когда Россия не смогла убить руководство Украины и захватить Киев, Путин ослабил свои ультиматумы.

Зеленский объяснил, что в начале вторжения у всех было понимание, что окончание должно быть в формате дипломатии, но при уважении суверенитета Украины. Впоследствии украинцы освободили Бучу, где были найдены массовые захоронения, которые открыли преступления российской армии под руководством Путина.

"Люди с завязанными руками, ногами, насильственные смерти, замученные. Массовые захоронения. Кто готов говорить с этим маньяком?", — отвечает Зеленский.

Президент Украины объясняет, что война закончится дипломатическим процессом, однако с Путиным не будут договариваться, ведь "у него руки в крови". Кроме того, Зеленский напоминает, что это были не редкие случаи, ведь во время освобождения украинских территорий постоянно находили последствия военных преступлений россиян.

"В каждом городе, в каждом селе, которое мы деоккупировали, были массовые захоронения замученных украинцев", — говорит Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на российские угрозы своему убийству.



Также "Комментарии" писали, что перед российским нападением РФ Владимир Зеленский получил информацию о российском спецназе, который собирался убить президента Украины.