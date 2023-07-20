Зеленский назвал Путина маньяком: он заказал убийство мое и моей семьи

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с африканскими журналистами, где заявил, что Путин заказывал убийство его семьи и окружения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью президента для африканских СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Во время разговора с Владимиром Зеленским журналистка спросила, что "несколько месяцев назад" президент Украины был готов говорить с Путиным, но процесс переговоров остановился.
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Президент Украины исправил, указав, что "это не было несколько месяцев назад", а в момент, когда русские войска зашли в Украину. Тогда руководство РФ выставило ультиматумы для Украины и пригрозило убийством Зеленского.
Президент вспоминает, что, когда Россия не смогла убить руководство Украины и захватить Киев, Путин ослабил свои ультиматумы.
Зеленский объяснил, что в начале вторжения у всех было понимание, что окончание должно быть в формате дипломатии, но при уважении суверенитета Украины. Впоследствии украинцы освободили Бучу, где были найдены массовые захоронения, которые открыли преступления российской армии под руководством Путина.
Президент Украины объясняет, что война закончится дипломатическим процессом, однако с Путиным не будут договариваться, ведь "у него руки в крови". Кроме того, Зеленский напоминает, что это были не редкие случаи, ведь во время освобождения украинских территорий постоянно находили последствия военных преступлений россиян.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на российские угрозы своему убийству.
Также "Комментарии" писали, что перед российским нападением РФ Владимир Зеленский получил информацию о российском спецназе, который собирался убить президента Украины.
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