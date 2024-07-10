Зеленский назвал ошибку Запада, за которую теперь расплачивается Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Соединенных Штатах Америки уровень ВВП в десять раз больше, чем в России. Поэтому Путина нельзя воспринимать как партнера. И ошибка Запада, по мнению Зеленского, долгие годы состояла в том, что Путина воспринимали как партнера, добавляя ему статусность и политический вес. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства сказал во время общения в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Он (Путин – ред.) действительно мал, но, когда мы боимся его – он начинает становиться больше. И это ошибка всего Запада, в том числе, на протяжении последних 25 лет", — считает Зеленский.

Также президент Украины предположил, что, вероятно, российский диктатор Владимир Путин ждет выборов в США в ноябре, потому что потом, возможно, изменится американская политика.

"Я надеюсь, что она никогда не изменится", — подчеркнул Зеленский и добавил, что Путин должен это понимать.

Владимиру Зеленскому задали вопрос, как российский диктатор воспринимает действующего президента США Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа.

На это Зеленский ответил, что Путину не нравится Америка. Байден и Трамп очень разные, но они поддерживают демократию. И по этой причине, уверен Зеленский, Путин будет ненавидеть их обоих.

По убеждению украинского лидера, Владимир Путин пытается разделить мир, Америку и разные страны в Европе. В то же время, по мнению Зеленского, выборы в США зависят от американского народа, и Украина уважает решение американцев.

Кроме того, у Зеленского спросили, опасается ли он, что в случае победы Трампа на выборах президента США он выведет Америку из НАТО. Президент Украины ответил, что надеется, что США никогда не покинут НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — в такие моменты хочется убить Путина: Зеленский эмоционально высказался о войне.



