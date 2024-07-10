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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что страна-агрессор целенаправленно нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве накануне саммита НАТО. По его словам, в таких ситуациях "хочется убить" российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил после выступления в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Кроме того, по его мнению, удар по "Охматдету" россияне нанесли специально перед саммитом НАТО в Вашингтоне. Украинский президент говорит, что это был сигнал, и российская ракета летела прямо в детскую больницу.
Отметим, в ходе этого же выступления Владимир Зеленский призвал США разрешить Украине уничтожать российскую авиацию на территории РФ, поскольку это позволит защитить украинские города от ударов УАБами. Об этом сообщает Офиса президента Украины.
Глава государства напомнил, что один из самых больших украинских городов – Харьков продолжает страдать от российских ударов. Люди не могут привыкнуть к этому ужасу, от которого постоянно страдают.
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Ігор
сегодня, 10:45
А Україна хоче позбутись цинічного Чужого, щоб мир настав. Він би хоча б ці 3,5 місяців почекав, не займався ескалацією, щоб завадити справжнім чоловікам, які прийдуть до влади у США, вирішити питання юдейсько-путинського вторгнення. Злий Клоун не дарма таким його зображення у світі.