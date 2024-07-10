В такие моменты хочется убить Путина: Зеленский эмоционально высказался о войне

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что страна-агрессор целенаправленно нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве накануне саммита НАТО. По его словам, в таких ситуациях "хочется убить" российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил после выступления в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я отец, я президент, я человек. (…) Когда ты видишь этих людей, родителей, когда их дети умирают — в такие моменты ты хочешь убить пути", — заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, по его мнению, удар по "Охматдету" россияне нанесли специально перед саммитом НАТО в Вашингтоне. Украинский президент говорит, что это был сигнал, и российская ракета летела прямо в детскую больницу.

Отметим, в ходе этого же выступления Владимир Зеленский призвал США разрешить Украине уничтожать российскую авиацию на территории РФ, поскольку это позволит защитить украинские города от ударов УАБами. Об этом сообщает Офиса президента Украины.

Глава государства напомнил, что один из самых больших украинских городов – Харьков продолжает страдать от российских ударов. Люди не могут привыкнуть к этому ужасу, от которого постоянно страдают.

"В мае-июне мы добились значительной победы, мы остановили российское продвижение на Харьков, второй по величине украинский город, который находится близко к российской границе. Российской армии было приказано пойти в зону нанесения артиллерийского поражения по Харькову, но смелость наших мужчин и женщин, а также американское разрешение бить по военным целям в России сделали свою работу. И я благодарен вам, я благодарен президенту Байдену за это разрешение, и всем в конгрессе кто помогал", – высказался президент.

Читайте также на портале "Комментарии" - Зеленский назвал страны, которые перестанут существовать, как только США выйдут из НАТО.



