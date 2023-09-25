Зеленский назвал историческое решение США

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает историческим решение США о совместном производстве оружия и оборонных систем с Украиной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент сделал в своем традиционном вечернем видеообращении к украинскому народу.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Президент отметил, что вместе с США удалось наработать и принять много важных решений, которые касаются обороны Украины. удалось добиться получения множества пакетов военной помощи от Вашингтона. В первую очередь они сейчас направлены на получение Киевом артиллерии, необходимых снарядов, ракет для "Хаймарсов", ракет для ПВО, дополнительных систем ПВО, тактических машин.

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По словам Владимира Зеленского, также Украина получит от США и другие виды вооружения, перечень которых раскрывать пока что нельзя, но они вскоре сами заявят о себе на поле боя, создав большие неприятности россиянам.

Также украинский лидер напомнил, о решении Канады относительно длительной оборонной поддержки объемом полмиллиарда долларов.

"В частности, это "медеваки" — эвакуационные машины, которые очень нужны на фронте. Договорились о производстве и поставках. Есть историческое решение Америки о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО. Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно. Но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью", — подчеркнул президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский после визита в США, оставившего неоднозначное впечатление, посетил Канаду. В ходе брифинга по результатам встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, украинский лидер сообщил, что мы получили новый пакет оборонной поддержки, что Канада присоединилась к подготовке наших пилотов для управления самолетами F-16, а ее компании примут участие в первом Форуме оборонных индустрий, который вскоре состоится в Украине. Что можно сказать об американо-канадском рейде Зеленского? Что могло остаться за кулисами? Какие ожидания оправдались, а какие – нет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



