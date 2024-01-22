Зеленский назвал исторически населенные украинцами территории РФ: о каких шести областях идет речь

Как передает портал "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях в Российской Федерации.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления Соборности Украины и нашего народа, но и действия для Соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории", — заявил президент в своем поздравлении по случаю 105-й годовщины Дня Соборности Украины.

Он отметил, что ради этой цели он подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".

Как сказано в указе главы государства №17/2024 от 22 января, Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ.

Зеленский поручил Кабинету Министров Украины разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации).

Читайте также на портале "Комментарии" - инициатива Зеленского о множественном гражданстве: о чем идет речь и есть ли смысл.



