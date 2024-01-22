Зеленский назвал исторически населенные украинцами территории РФ: о каких шести областях идет речь

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях в Российской Федерации.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Он отметил, что ради этой цели он подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".
Как сказано в указе главы государства №17/2024 от 22 января, Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ.
Зеленский поручил Кабинету Министров Украины разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации).
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Ігор
сегодня, 13:32
Хитрий корумпований юдеєць робить все для ескалації і для унеможливлення будь-якого примирення. Нескінченна війна - нескінченне правління хунти - нескінченне кріпацтво смердів. Тому і програли! Все буде Маріуполь!