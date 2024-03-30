Зеленский назвал единственное условие прекращения ударов по НПЗ России

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Кравцев Сергей
Вашингтон выставил ряд претензий Украине из-за ударов Киева по нефтеперерабатывающим заводам и иным объектам топливно-энергетического комплекса России. Как передает портал "Комментарии", фактически это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, сделав соответствующее заявление в интервью изданию "The Washington Post".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
При этом президент подчеркнул, что Вашингтон не мог ограничить использование Украиной оружия собственного производства.
Владимир Зеленский выразил мнение, что он сможет остановить российские атаки на энергосистему Украины, только заставив Россию заплатить аналогичную цену.
Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер официально заявил, что Штаты не поощряют украинские силы наносить удары вне собственных границ. Тем самым фактически подтвердил информацию, что Вашингтон просил Киев прекратить атаки против российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Чем обусловлена такая позиция Администрации Байдена, по логике которой Россия может бить по нам со своей территории, а мы по ней – нет? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина потеряла полгода: Зеленский эмоционально высказался о неясной позиции с поддержкой США.
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сегодня, 14:16
Так вже припинили. Поки Росія по нас б'є промисловими партіями ми відповіли одиницями, так, ніби десь у гаражі ручної зборки - зібрали кілька штук. У пихатості таке ж майбутнє як і у нацпам'яті - ми всі зараз живемо у цьому майбутньому. Подобається? Будемо і далі лишатись обдуреними і узурпованими. Будемо нести товстим попам юдейського Бога срібняки і покривати грішні голови хустинками.