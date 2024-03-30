logo

BTC/USD

70195.04

ETH/USD

3545.07

LTC/USD

102.32

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский назвал единственное условие прекращения ударов по НПЗ России
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский назвал единственное условие прекращения ударов по НПЗ России

Вашингтон не мог ограничить использование Украиной оружия собственного производства

сегодня, 13:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Вашингтон выставил ряд претензий Украине из-за ударов Киева по нефтеперерабатывающим заводам и иным объектам топливно-энергетического комплекса России. Как передает портал "Комментарии", фактически это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, сделав соответствующее заявление в интервью изданию "The Washington Post".

Зеленский назвал единственное условие прекращения ударов по НПЗ России

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Реакция США на это не была позитивной", — заявил глава украинского государства.

При этом президент подчеркнул, что Вашингтон не мог ограничить использование Украиной оружия собственного производства.

"Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что вы не можете", – добавил президент.

Владимир Зеленский выразил мнение, что он сможет остановить российские атаки на энергосистему Украины, только заставив Россию заплатить аналогичную цену.

"Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергетической системы, и россияне атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. Это честно. Когда Россия прекратит эти шаги, мы остановимся", — сказал президент Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер официально заявил, что Штаты не поощряют украинские силы наносить удары вне собственных границ. Тем самым фактически подтвердил информацию, что Вашингтон просил Киев прекратить атаки против российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Чем обусловлена такая позиция Администрации Байдена, по логике которой Россия может бить по нам со своей территории, а мы по ней – нет? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина потеряла полгода: Зеленский эмоционально высказался о неясной позиции с поддержкой США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/03/29/ignatius-zelensky-interview-ukraine-aid-russia/
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:16

Так вже припинили. Поки Росія по нас б'є промисловими партіями ми відповіли одиницями, так, ніби десь у гаражі ручної зборки - зібрали кілька штук. У пихатості таке ж майбутнє як і у нацпам'яті - ми всі зараз живемо у цьому майбутньому. Подобається? Будемо і далі лишатись обдуреними і узурпованими. Будемо нести товстим попам юдейського Бога срібняки і покривати грішні голови хустинками.


Новости

Все новости