Зеленский назвал единственное условие прекращения ударов по НПЗ России

Вашингтон выставил ряд претензий Украине из-за ударов Киева по нефтеперерабатывающим заводам и иным объектам топливно-энергетического комплекса России. Как передает портал "Комментарии", фактически это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, сделав соответствующее заявление в интервью изданию "The Washington Post".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Реакция США на это не была позитивной", — заявил глава украинского государства.

При этом президент подчеркнул, что Вашингтон не мог ограничить использование Украиной оружия собственного производства.

"Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что вы не можете", – добавил президент.

Владимир Зеленский выразил мнение, что он сможет остановить российские атаки на энергосистему Украины, только заставив Россию заплатить аналогичную цену.

"Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергетической системы, и россияне атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. Это честно. Когда Россия прекратит эти шаги, мы остановимся", — сказал президент Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер официально заявил, что Штаты не поощряют украинские силы наносить удары вне собственных границ. Тем самым фактически подтвердил информацию, что Вашингтон просил Киев прекратить атаки против российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Чем обусловлена такая позиция Администрации Байдена, по логике которой Россия может бить по нам со своей территории, а мы по ней – нет? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина потеряла полгода: Зеленский эмоционально высказался о неясной позиции с поддержкой США.



