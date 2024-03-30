Украина потеряла полгода: Зеленский эмоционально высказался о неясной позиции с поддержкой США

Разногласия в Конгрессе США о новом пакете помощи Украине привели к тому, что наша страна потеряла полгода. Еще больше времени терять нельзя. Это уже критически. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The Washington Post" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства рассказал, что возможности Украины зависят от того, какое решение примет Конгресс США.

По его словам, пока наша страна не будет знать, что у нее есть постоянная поддержка США, "украинские солдаты будут оставаться там, где они сейчас находятся на востоке".

"Мы потеряли полгода… Мы больше не можем терять время. Украина не может быть политическим вопросом между партиями", — заявил Владимир Зеленский, напомнив о спорах в Конгрессе насчет помощи Украине.

Президент подчеркнул, что критики помощи Украине не понимают сути войны, поскольку если наша страна проиграет, российский диктатор Владимир Путин разделит мир на друзей и врагов РФ.

Стоит отметить, в интервью американскому телеканалу "CBS" Владимир Зеленский высказал мнение, что Украина точно одержит победу в войне против России с американской поддержкой, а без нее проиграет.

Читайте также на портале "Комментарии" — продолжается битва за выделение помощи Украине, которую уже почти полгода тормозит трампистское крыло Республиканской партии США. Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, одним из главных "блокировщиков" данной помощи. А американские журналисты в колонке для CNN буквально разнесли Джонсона, назвав того союзником Путина и человеком, который держит в заложниках миллионы украинцев. Какие ожидания от эпопеи с (не)выделением помощи Украины? Можем ли получить ее этой весной – или США продолжат погружаться во внутреннюю повестку, теряя вес на внешней арене? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



