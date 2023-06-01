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Зеленский назвал две вещи, которые положат конец ракетному террору РФ

Президент Украины считает, что коалиции Patriot и истребителей положат конец ракетному террору РФ и ускорят мир

сегодня, 16:18
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Автор:

Кравцев Сергей

Партнеры Украины уже очень близки к тому, чтобы предоставить необходимое количество Patriot и современных истребителей. Эти две коалиции стран-союзников Украины, которые предоставят необходимое вооружение, сделают напрастным и не имеющим смысла ракетный террор Кремля. Все это позволит приблизить мир. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на саммите Европейского политического сообщества в Молдове сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал две вещи, которые положат конец ракетному террору РФ

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент напомнил всем собравшимся, что три человека погибли после сегодняшней атаки РФ на Киев. Среди этих трех человек один ребенок.


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"Сейчас есть две решающие составляющие: коалиция Patriot, которая положит конец российскому шантажу баллистическими ракетами, и коалиция современных истребителей, которые докажут, что террор против наших городов не имеет шансов", – отметил Зеленский.

По его словам, скорость формирования этих коалиций "буквально ускоряет мир".

Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в "замке Мими" в селе Бульбоака. После прибытия он заявил, что на встрече будет развивать "коалицию истребителей" и предложит "коалицию Patriot".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – майские атаки неизвестных дронов по территории РФ, а также заходы туда российских вооруженных формирований, борющихся с путинским режимом, явно получат летнее продолжение. Так, бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свободная Россия" (ЛСР) уже 1 июня заявили о продолжении операций, целью которых является – принести мир и свободу. О чём говорит происходящее? Чего ожидать дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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