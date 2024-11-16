Зеленский намекнул, что его не устраивает закон о мобилизации

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что ряд норм закона о мобилизации должны быть скорректированы. Как передает портал "Комментарии", свое заявление президент сделал в интервью "Украинскому радио".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер заявил, что он по-разному оценивает действия обновленного закона о мобилизации.
Зеленский уточнил, что есть разные стороны этого закона и то, что кажется хорошим и правильным на бумаге не совсем соответствует той реальности, какая есть в жизни.
В целом, добавил президент, согласно докладам главкома, начальника Генштаба и министра обороны, которые на ставке докладывают о мобилизации, есть какие-то вещи, которые они должны уладить, есть какие-то вещи, которые идут как запланировано.
Отметим, также в ходе этого интервью Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина получит сильную поддержку со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа, в случае, если пойдет предметный разговор о переговорах Киева с Москвой. При этом только "сильная Украина" по поле боя или в дипломатии – это ключевое условие, что такие переговоры вообще могут состояться.
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