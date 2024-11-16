Зеленский намекнул, что его не устраивает закон о мобилизации

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что ряд норм закона о мобилизации должны быть скорректированы. Как передает портал "Комментарии", свое заявление президент сделал в интервью "Украинскому радио".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер заявил, что он по-разному оценивает действия обновленного закона о мобилизации.

Зеленский уточнил, что есть разные стороны этого закона и то, что кажется хорошим и правильным на бумаге не совсем соответствует той реальности, какая есть в жизни.

"Жизнь и бумага, хотя так нельзя, наверное, говорить о законах – в реальности все немного по-другому. Правила есть, чтобы жить по закону, и это правильно, но если те или иные нормы законодательства любого не поддержаны обществом, прежде всего представителями войска, то некоторые вещи надо немного корректировать", – отметил Владимир Зеленский.

В целом, добавил президент, согласно докладам главкома, начальника Генштаба и министра обороны, которые на ставке докладывают о мобилизации, есть какие-то вещи, которые они должны уладить, есть какие-то вещи, которые идут как запланировано.

Отметим, также в ходе этого интервью Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина получит сильную поддержку со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа, в случае, если пойдет предметный разговор о переговорах Киева с Москвой. При этом только "сильная Украина" по поле боя или в дипломатии – это ключевое условие, что такие переговоры вообще могут состояться.

Читайте также на портале "Комментарии" - Владимир Зеленский назвал ключевую причину продвижения РФ на фронте и рассказал, когда это прекратится.



