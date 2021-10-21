Зеленский начинает больше обновление грузовых вагонов: сколько выделят денег машиностроителям

В нашей стране начинается масштабный экономический проект, в котором получат выгодные контракты украинские машиностроители — это обновление вагонов железнодорожных грузовых поездов в рамках программы главы страны Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщает ICTV.

В Украине стартует большой ремонт вагонов (фото из открытых источников)

За средства бюджета запланировано приобрести 45 тысяч вагонов национальных производителей на сумму 100 мильярдов гривен.

По статистике "Укрзализныци", в перевозках наши железнодорожники используют 174 тысячи грузовых вагонов. Средний возраст любого из них почти 40 лет, хотя допускается эксплуатация вагона 30 лет.

Как рассказал ответственный представитель департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев, постоянно чинить изношенные вагоны — это недешевое удовольствие, потому что они часто выходят из строя. Внеплановые ремонты — это немалые дополнительные расходы.

Выполнять президентский заказ, по информации советника министра инфраструктуры Ивана Федора, будут УЗ и частный бизнес. Такое кардинальное обновление стартует впервые за 30 лет существования независимой страны.

Важно, что отечественные машиностроители получат миллиардный заказ впервые за 30 лет существования нашего государства. Им оно очень подсобит, ведь производство здесь почти заморожено. В этом году построили чуть более тысячи вагонов. Производство сократилось почти на 60 процентов, если сравнивать с прошлым годом. Не верится, что эта отрасль десять лет назад была конкурентоспособной. Выпускали по 50 тысяч новых вагонов и реализовали их на экспорт. Машиностроители надеются, что реализация этого президентского проекта на УЗ поможет им выйти из кризиса. Так же и нескольким другим смежным отраслям.

По словам заместителя руководителя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского, новый вагон — полностью украинский. Изготовлен из добытой здесь руды, выплавляемого металла и всех остальных компонентов. Когда страна выделяет средства на один вагон, работает в цепи целый комплекс отечественных промышленных предприятий. Построить 40 тысяч грузовых вагонов — очень хорошее дело, потому что оживет транспортное машиностроение, а многие украинские граждане, которые здесь работают, получат работу.

Этот президентский проект "Большая стройка", где будут обновлять вагоны железнодорожных грузовых поездов, начнет работать с начала следующего года.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что проекты "Большая стройка", "Инновационные парки" будут стимулировать развитие бизнеса — эксперт.

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