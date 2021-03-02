Зеленский начал войну против крупнейших олигархов Украины

На Западе считают, что Президент Украины Владимир Зеленский начал открытую войну с крупнейшими украинскими олигархами. Первым на очереди был кум Путина и пророссийский политик Виктор Медведчук, против которого ввели санкции. Об этом идет речь в статье издания "Financinal Times".

Фото: ОП

Сообщается, что Владимир Зеленский в феврале 2021 года наложил санкции на телеканалы, которые были рупорами российской пропаганды в Украине (112, NewsOne и Zik). Они принадлежали нардепу Тарасу Козаку, связанного с Виктором Медведчуком, которого издание называет олигархом.

Также отмечается, что 19 февраля были заморожены активы Виктора Медведчука и его семьи, а также нефтепровод, который он присвоил себе через суды.

В издании добавили, что детективы НАБУ задержали и предъявили обвинения бывшим топ-менеджерам Приватбанка, который принадлежал Игорю Коломойского.

Сейчас Федеральное бюро расследований США ведет уголовное дело против Коломойского по отмыванию денег через покупку недвижимости в США. Медведчук находится под американскими санкциями с 2014 года.

В издании FT отмечают, что у Владимира Зеленского дали четкий сигнал, что продолжат активную борьбу с олигархами в Украине.

Во время президентской кампании 2019 года Владимира Зеленского обвиняли в связях с Игорем Коломойским, а оппоненты даже называли Зеленского марионеткой олигарха. Первым главой офиса президента Зеленского был корпоративный адвокат Коломойского Андрей Богдан, который обслуживал его интересы в судах.

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