Зеленский на русском языке обратился к гражданам России

Президент Украины Владимир Зеленский "как гражданин Украины" в своем видеообращении обратился к россиянам, и напомнил, что нас с ними разделяют более двух тысяч километров общей границы, вдоль которой стоят войска.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)





"Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти двести тысяч солдат. Тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед. На территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте", — заявил Зеленский.





Как отметил президент, причиной российского вторжения может стать любая провокация.





"Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация. Любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все", — сказал он.





Напомним, Верховная Рада 335 голосами "за" утвердила введение чрезвычайного положения (ЧП) по всей Украине, об особенностях которого ранее рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль. Также нардепы поддержали внесение изменений в госбюджет с целью увеличения расходов на оборону (планируют выделить 9 миллиардов). Решения приняты из-за усиления военной агрессии со стороны России. Эксперты оценили принятые парламентом решения и рассказали, почему их не вынесли на рассмотрения раньше. Чрезвычайное положение вводится, когда происходят какие-то природные катаклизмы, техногенные катастрофы. Мы же – на грани войны Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что режим ЧП немного не отвечает действительности. И стоило бы всё же вводить военное положение.





Олег Жданов приветствует увеличение средств на оборону. Ведь сейчас, учитывая возросшие риски агрессии и нашу подготовку к противостоянию, пойдут большие непредвиденные расходы. "Развернуть армию до полного штата (включая резервистов), новые учения, переброска войск – всё это огромные средства. К тому же, надо создавать значительные резервы материально-технических средств, – отмечает эксперт. – Должны быть серьезные запасы запчастей, медикаментов, надо разворачивать ремонтно-восстановительные батальоны, которые ремонтируют технику. Надо пересматривать Госзаказ – запустить или увеличить определенное производство. Заниматься логистикой: эвакуация раненых и убитых, обеспечение передовых частей. Если фронт не будет нуждаться в обеспечении, если всё будет идти без перебоев и правильно, то воины смогут спокойно выполнять свои задачи".

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