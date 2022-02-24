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Зеленский на русском языке обратился к гражданам России

Как отметил президент, причиной российского вторжения может стать любая провокация

сегодня, 01:06
Автор:

Ольга Чародий
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Президент Украины Владимир Зеленский  "как гражданин Украины" в своем видеообращении обратился к россиянам, и напомнил, что нас с ними разделяют более двух тысяч километров общей границы, вдоль которой стоят войска.

Зеленский на русском языке обратился к гражданам России

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)


"Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти двести тысяч солдат. Тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед. На территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте", — заявил Зеленский.


Как отметил президент, причиной российского вторжения может стать любая провокация.


"Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация. Любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все", — сказал он.


Напомним, Верховная Рада 335 голосами "за" утвердила введение чрезвычайного положения (ЧП) по всей Украине, об особенностях которого ранее рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль. Также нардепы поддержали внесение изменений в госбюджет с целью увеличения расходов на оборону (планируют выделить 9 миллиардов). Решения приняты из-за усиления военной агрессии со стороны России. Эксперты оценили принятые парламентом решения и рассказали, почему их не вынесли на рассмотрения раньше.  Чрезвычайное положение вводится, когда происходят какие-то природные катаклизмы, техногенные катастрофы. Мы же – на грани войны Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что режим ЧП немного не отвечает действительности. И стоило бы всё же вводить военное положение.


Олег Жданов приветствует увеличение средств на оборону. Ведь сейчас, учитывая возросшие риски агрессии и нашу подготовку к противостоянию, пойдут большие непредвиденные расходы. "Развернуть армию до полного штата (включая резервистов), новые учения, переброска войск – всё это огромные средства. К тому же, надо создавать значительные резервы материально-технических средств, – отмечает эксперт. – Должны быть серьезные запасы запчастей, медикаментов, надо разворачивать ремонтно-восстановительные батальоны, которые ремонтируют технику. Надо пересматривать Госзаказ – запустить или увеличить определенное производство. Заниматься логистикой: эвакуация раненых и убитых, обеспечение передовых частей. Если фронт не будет нуждаться в обеспечении, если всё будет идти без перебоев и правильно, то воины смогут спокойно выполнять свои задачи".


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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official
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