Зеленский на русском языке обратился к гражданам России

Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Президент Украины Владимир Зеленский "как гражданин Украины" в своем видеообращении обратился к россиянам, и напомнил, что нас с ними разделяют более двух тысяч километров общей границы, вдоль которой стоят войска.
Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)
Как отметил президент, причиной российского вторжения может стать любая провокация.
Напомним, Верховная Рада 335 голосами "за" утвердила введение чрезвычайного положения (ЧП) по всей Украине, об особенностях которого ранее рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль. Также нардепы поддержали внесение изменений в госбюджет с целью увеличения расходов на оборону (планируют выделить 9 миллиардов). Решения приняты из-за усиления военной агрессии со стороны России. Эксперты оценили принятые парламентом решения и рассказали, почему их не вынесли на рассмотрения раньше. Чрезвычайное положение вводится, когда происходят какие-то природные катаклизмы, техногенные катастрофы. Мы же – на грани войны Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что режим ЧП немного не отвечает действительности. И стоило бы всё же вводить военное положение.
Олег Жданов приветствует увеличение средств на оборону. Ведь сейчас, учитывая возросшие риски агрессии и нашу подготовку к противостоянию, пойдут большие непредвиденные расходы. "Развернуть армию до полного штата (включая резервистов), новые учения, переброска войск – всё это огромные средства. К тому же, надо создавать значительные резервы материально-технических средств, – отмечает эксперт. – Должны быть серьезные запасы запчастей, медикаментов, надо разворачивать ремонтно-восстановительные батальоны, которые ремонтируют технику. Надо пересматривать Госзаказ – запустить или увеличить определенное производство. Заниматься логистикой: эвакуация раненых и убитых, обеспечение передовых частей. Если фронт не будет нуждаться в обеспечении, если всё будет идти без перебоев и правильно, то воины смогут спокойно выполнять свои задачи".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости