Зеленский на передовой: зачем был нужен визит на Харьковщину – о чем новое обращение президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил 29 мая Харьков, а также сделал ряд важных акцентов в вечернем обращении. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" сам факт данного визита и месседжи, которые высказал президент.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Главные месседжи президента – нам рано расслабляться, война далеко не закончена, для победы нам необходимо единство

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что визит президента Зеленского в Харьков был очень важен и для харьковчан, и для защитников города.

"Это знак уважения к городу-герою. И, судя по некоторым принятым решениям, надо было разобраться в ситуации на месте, а не только в онлайн-режиме, – отмечает эксперт. – Во время рабочей поездки президент побывал на передовой, вручил награды воинам, пообщался с нашими бойцами. В социальных сетях по этому поводу даже возникла дискуссия – надо ли лидеру воюющей державы самому приезжать в прифронтовой регион, ведь это огромный риск. Конечно же, вопросам безопасности главы государства во время войны надо уделять первостепенное внимание. Но, как мне кажется, для Владимира Зеленского и как для президента, и как для человека была потребность (и политически и психологически) приехать в прифронтовой город. Он регулярно приезжал на передовую и до 24 февраля. Войну надо чувствовать не только на расстоянии, и не только по докладам военных и спецслужб. В то же время, и для наших бойцов, и для харьковчан также было очень значимо напрямую встретиться с президентом. Это как взаимная эмоциональная подпитка".

По словам Владимира Фесенко, во время поездки в Харьков президент отметил необходимость единства, четкой, слаженной работы всех государственных структур – и гражданских и военных, и центральной и местной власти. Быть вместе со страной, вместе бороться против российского нападения.

"Собственно, он и сам показывает такой пример. Ну, а кто выпадает из командного взаимодействия, проявляет малодушие, слабость, тот подпадает под соответствующее кадровое решение, – подчеркивает эксперт. – Отмечу и то, что в Харькове обсуждалось восстановление города. Работа уже ведется, несмотря на то, что война продолжается, и обстрелы города еще происходят. Это тоже важный сигнал – в центре внимания руководства не только военные вопросы, но и восстановление разрушенных городов, обеспечение их нормальной жизнедеятельности даже в прифронтовых условиях".

Что касается вечернего обращения президента, то оно вера было очень символичным, отмечает Владимир Фесенко.

"Это было обращение и ко всей стране, и к жителям четырех городов (Харькова, Киева, Северодонецка и Кривого Рога). Эти четыре города, и всю страну сейчас объединяют контрасты войны и мира. Отстояли Киев и Харьков, отстоим и Северодонецк. Президент поздравил киевлян, которые в этот день отмечали День города. Столица Украины постепенно возвращается к относительно мирной жизни. День рождения города отмечал и родной для Владимира Зеленского Кривой Рог. Как и Харьков, этот город на передовой, и сейчас под обстрелами. Главные сигналы этого телеобращения следующие. Во-первых, нам рано расслабляться (это в первую очередь для жителей тех городов и регионов, где сейчас нет военных действий). Война далеко не закончена, и сейчас мы переживаем один из ее драматичных моментов. Во-вторых, для победы нам необходимо единство, и слаженные действия и бойцов на фронте, и тех, кто в тылу", – резюмирует эксперт.

Поездка президента на Харьковщину получилась эффектной и эффективной

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых отмечает:

"Рабочая поездка Зеленского в Харьков 29 мая показывает президента как руководителя, который, несмотря на продолжающиеся обстрелы города, готов приехать и поддержать местную власть. Готов показать городу и его жителям, что никто не будет брошен, никто не будет оставлен сам на сам со своими проблемами".

За время поездки, подчеркивает эксперт, была проведена визуальная инспекция разрушений города и обсуждение текущих проблем с местной властью, расставлены приоритеты в будущей отстройке города. Также был снят с должности руководитель областного управления СБУ с формулировкой "думал о себе, а не о защите города".

"На фоне разгорающегося скандала с запретом на выезд Петра Порошенко на заседание Парламентской ассамблеи НАТО (сегодня эпопея продолжилась), поездка президента Зеленского в прифронтовой город должна увести информационный поток в позитивное направление, – поясняет Олег Вострых. – Президент лично инспектирует города после отхода оккупантов, снимает с должностей нерадивых руководителей, поддерживает население и местную власть. Получилось эффектно и эффективно!".

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