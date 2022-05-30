Порошенко публично обратился к Зеленскому: что требует

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с открытым письмом в котором просит сделать определенные выводы и не сопротивляться его законному стремлению пересечь границу, чтобы попасть на Конгресс и Саммит Европейской народной партии. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на обращение Порошенко в Facebook.

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

В письме Зеленскому Петр Порошенко возмутился тем, что при попытке пересечь границу, чтобы в составе официальной парламентской делегации попасть на ПА НАТО, ему было отказано. Пятый президент надеется, что по тому позорному случаю властями сделаны выводы и теперь никто не будет препятствовать ему выехать в Роттердам для участия в саммите самой влиятельной партии ЕС.

При этом Петр Порошенко задается вопросом, кто может быть заинтересован в том, чтобы не давать ему применять связи и дипломатический опыт для отстаивания интересов украинского народа на международной арене, да еще в то время, когда нужно сопротивляться российской агрессии.

По словам лидера "Европейской Солидарности", сегодня настало то время, когда нет отдельно власти, оппозиции, а есть всеобщее стремление власти, оппозиции и гражданского общества работать для развития сильной независимой демократической процветающей европейской Украины.

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